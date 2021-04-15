Меркель примет участие в переговорах Зеленского и Макрона по видео – источник
15.04.2021, 14:37
Ангела Меркель на пресс-конференции об отравлении Алексея Навального (Фото: Hayaong Jeon/ЕРА)
Канцлер Германии Ангела Меркель присоединится к переговорам президентов Украины и Франции Владимира Зеленского и Эмманюэля Макрона по видеосвязи. Об этом LIGA.net сообщил осведомленный источник.
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Переговоры Зеленского, Макрона и Меркель состоятся завтра, 16 апреля 2021 года, в Париже.
Ранее посол Франции в Украине Этьен де Понсен сообщил, что стороны обсудят наращивание российских сил у границ Украины и реформы в стране, "особенно по созданию независимой и заслуживающей доверия судебной системы".
- 30 марта 2021 года главнокомандующий ВСУ Хомчак заявил в Раде о стягивании Россией войск к украинским границам. В разведке заявили, что РФ готовит провокацию как повод для нового вторжения.
- В тот же день трехсторонние переговоры провели Макрон, Меркель и президент РФ Владимир Путин, обсуждалась в том числе и эскалация на Донбассе.
- 12 апреля США и НАТО заявили, что Россия должна прекратить агрессивное наращивание военной мощи у границ Украины.
- 13 апреля президент США Джо Байден позвонил Путину. Он призвал сбавить напряженность на границе с Украиной и предложил Путину встретиться "в третьей стране".
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