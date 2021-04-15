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Меркель примет участие в переговорах Зеленского и Макрона по видео – источник

15.04.2021, 14:37
Меркель примет участие в переговорах Зеленского и Макрона по видео – источник - Фото
Ангела Меркель на пресс-конференции об отравлении Алексея Навального (Фото: Hayaong Jeon/ЕРА)

Канцлер Германии Ангела Меркель присоединится к переговорам президентов Украины и Франции Владимира Зеленского и Эмманюэля Макрона по видеосвязи. Об этом LIGA.net сообщил осведомленный источник.

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Переговоры Зеленского, Макрона и Меркель состоятся завтра, 16 апреля 2021 года, в Париже.

Ранее посол Франции в Украине Этьен де Понсен сообщил, что стороны обсудят наращивание российских сил у границ Украины и реформы в стране, "особенно по созданию независимой и заслуживающей доверия судебной системы".

Денис Юдин, Юрий Смирнов
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Владимир Зеленский Ангела Меркель переговоры эмманюэль макрон
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