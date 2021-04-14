Польша и еще семь стран ЕС требуют новых санкций против РФ из-за Украины – Радио Свобода
14.04.2021, 13:19
Здание Европарламента в Страсбурге (фото - Flickr Европарламента)
Польша, а также еще семь стран-участников Европейского союза настаивают на введении новых санкций против России из-за подрыва территориальной целостности Украины. Об этом пишет в Twitter журналист Радио Свобода в Брюсселе Рикард Йозвяк.
Присоединяйтесь к Instagram LIGA.net – здесь только то, о чем вы не можете не знать
"Польша настаивает на введении новых санкций ЕС в отношении России за подрыв территориальной целостности Украины. Пока эту позицию поддерживают еще 7 стран-членов ЕС", – написал он.
Кроме того, Йозвяк отметил, что завтра министры иностранных дел Литвы, Латвии и Эстонии отправятся на линию соприкосновения на Донбассе.
- 30 марта 2021 года главнокомандующий ВСУ Хомчак заявил в Раде о стягивании Россией войск к украинским границам. В разведке заявили, что РФ готовит провокацию как повод для нового вторжения.
- НАТО, США и канцлер Германии Меркель призывали РФ прекратить наращивание военной силы у границ Украины. В Кремле же говорят, что "никого не должны интересовать передвижения войск на нашей территории".
- Вчера, 13 апреля, Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба встретился с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом и главой Госдепа Энтони Блинкеном. Абсолютно все государства-участники НАТО, а также союзники высказались в поддержку Украины. Кулеба же сказал генсеку альянса, что Украине нужен "новый раунд санкций против России".
Читайте также: В Кремле назвали "условие" отвода российских войск от границ Украины. Но это пропаганда
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Еще по теме
ВакансииБольше вакансий
Project Manager (впровадження CRM)
Киев • Група компаній ЛІГА
Редактор стрічки новин
Киев • Медіа холдинг Ligamedia
Head of PRРазместить вакансию
Киев • Група компаній "ЛІГА"
Последние новости
Комментарии