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Польша и еще семь стран ЕС требуют новых санкций против РФ из-за Украины – Радио Свобода

14.04.2021, 13:19
Польша и еще семь стран ЕС требуют новых санкций против РФ из-за Украины – Радио Свобода - Фото
Здание Европарламента в Страсбурге (фото - Flickr Европарламента)

Польша, а также еще семь стран-участников Европейского союза настаивают на введении новых санкций против России из-за подрыва территориальной целостности Украины. Об этом пишет в Twitter журналист Радио Свобода в Брюсселе Рикард Йозвяк. 

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"Польша настаивает на введении новых санкций ЕС в отношении России за подрыв территориальной целостности Украины. Пока эту позицию поддерживают еще 7 стран-членов ЕС", – написал он.

Кроме того, Йозвяк отметил, что завтра министры иностранных дел Литвы, Латвии и Эстонии отправятся на линию соприкосновения на Донбассе.

 

Читайте также: В Кремле назвали "условие" отвода российских войск от границ Украины. Но это пропаганда

Станислав Стороженко
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Россия санкции ЕС польша рикард йозвяк
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