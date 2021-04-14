Польша и еще семь стран ЕС требуют новых санкций против РФ из-за Украины – Радио Свобода

Польша, а также еще семь стран-участников Европейского союза настаивают на введении новых санкций против России из-за подрыва территориальной целостности Украины. Об этом пишет в Twitter журналист Радио Свобода в Брюсселе Рикард Йозвяк.

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"Польша настаивает на введении новых санкций ЕС в отношении России за подрыв территориальной целостности Украины. Пока эту позицию поддерживают еще 7 стран-членов ЕС", – написал он.

Кроме того, Йозвяк отметил, что завтра министры иностранных дел Литвы, Латвии и Эстонии отправятся на линию соприкосновения на Донбассе.

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Станислав Стороженко

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