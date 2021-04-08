Меркель призвала Путина убрать войска от границ Украины. В Кремле об этом умолчали

Канцлер Германии Ангела Меркель в разговоре с президентом РФ Владимиром Путиным призвала его отвести войска России у границ с Украиной. Об этом сообщает пресс-служба правительства Германии.

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"Предметом разговора, среди прочего, было усиление российского военного присутствия в районе востока Украины. Канцлер призвала к расформированию этих подкреплений для деэскалации ситуации", – говорится в сообщении.

В релизе о разговоре от пресс-службы Кремля упоминания об этом призыве не было. В то же время там написали, что Путин заявил о якобы "провокационных действиях Киева" на линии разграничения.

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В Кремле также утверждают, что была подчеркнута "необходимость налаживания Украиной прямого диалога с Донецком и Луганском и правового оформления особого статуса Донбасса". Стороны также призвали к "полной реализации Комплекса мер 2015 года как безальтернативной основы урегулирования", утверждают в Кремле. В немецком релизе такой информации нет.

Кроме того, обсуждался ряд других внешнеполитических вопросов, в частности Сирии, Ливии и Боснии и Герцеговины, сообщают в правительстве Германии. Поднимался и вопрос с отравленным ядом "Новичок" и приговоренным в России к тюрьме оппозиционером Алексеем Навальным.

31 марта Меркель, Путин и президент Франции Эмманюэль Макрон обсуждали ситуацию на Донбассе, РФ призвали прекратить стрельбу. В Офисе президента Украины заявили, что никакие решения по Донбассу без участия Украины "не могут и не будут приниматься", а позже анонсировали переговоры президента Владимира Зеленского с Макроном и Меркель.

2 апреля президент США Джо Байден и Зеленский поговорили по телефону. США не оставят Украину наедине с агрессором, подвел итоги разговора украинский президент.

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Марк Сировой

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