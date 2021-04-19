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Опубликованы спутниковые фото лагеря армии России в Крыму: он появился за пару недель

19.04.2021, 07:35
Опубликованы спутниковые фото лагеря армии России в Крыму: он появился за пару недель - Фото
Фото: Planet Labs, Inc. / Der Spiegel

На военном полигоне на юге Керченского полуострова Крыму до первых чисел апреля появился новый лагерь оккупационных войск России. Это видно по спутниковым фото частной американской компании Planet Labs, которые попали в распоряжение Der Spiegel и российского ресурса OSINT-расследователей CIT.

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По данным источников, лагерь россияне разбили с 15 марта по 2 апреля 2021 года.

CIT пишет, что там, вероятно, расположены переброшенные с Северного Кавказа части 58-й армии ВС РФ (например, 136-я мотострелковая и 291-я артиллерийская бригады). Это можно проследить по грузоперевозкам РЖД и кадрам военных колонн в Крыму.

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Кроме того, о переброске подразделений этой армии во временно оккупированный Крым недавно писала пресс-служба Южного военного округа МО ВС РФ.

Нажмите снимки ниже, чтобы увеличить их. Фото за 15 марта:

Фото: Planet Labs, Inc. / Der Spiegel

Фото за 2 апреля:

Фото: Planet Labs, Inc. / Der Spiegel

Немного ближе:

Фото: Planet Labs, Inc. / Der Spiegel

Расследователи CIT отметили, что на фото лагеря не видно танков или САУ Мста-С (их также перебрасывали в Крым в составе частей 58-й армии ВС РФ), что "позволяет предположить, что перед нами не единственный лагерь частей, переброшенных с Северного Кавказа".

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Фото: Planet Labs, Inc. / Der Spiegel / CIT

Евгений Пилипенко
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агрессия России армия России война Крым угроза лагерь оккупация вторжение сдерживание CIT Керченский полуостров
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