Опубликованы спутниковые фото лагеря армии России в Крыму: он появился за пару недель
На военном полигоне на юге Керченского полуострова Крыму до первых чисел апреля появился новый лагерь оккупационных войск России. Это видно по спутниковым фото частной американской компании Planet Labs, которые попали в распоряжение Der Spiegel и российского ресурса OSINT-расследователей CIT.
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По данным источников, лагерь россияне разбили с 15 марта по 2 апреля 2021 года.
CIT пишет, что там, вероятно, расположены переброшенные с Северного Кавказа части 58-й армии ВС РФ (например, 136-я мотострелковая и 291-я артиллерийская бригады). Это можно проследить по грузоперевозкам РЖД и кадрам военных колонн в Крыму.
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Кроме того, о переброске подразделений этой армии во временно оккупированный Крым недавно писала пресс-служба Южного военного округа МО ВС РФ.
Нажмите снимки ниже, чтобы увеличить их. Фото за 15 марта:
Фото за 2 апреля:
Немного ближе:
Расследователи CIT отметили, что на фото лагеря не видно танков или САУ Мста-С (их также перебрасывали в Крым в составе частей 58-й армии ВС РФ), что "позволяет предположить, что перед нами не единственный лагерь частей, переброшенных с Северного Кавказа".
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Фото: Planet Labs, Inc. / Der Spiegel / CIT
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