UA
UA
Новости
Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Страхование
Личные деньги
Пенсия
Фондовый рынок
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персоны
Компании
Партии
Праздники
Организации
Money
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

"Низкий или средний". Командующий войсками США в Европе оценил риск вторжения РФ в Украину

16.04.2021, 09:07
Генерал Тод Уолтерс (фото - ЕРА)

Риск вторжения России в Украину в ближайшие недели – от низкого до среднего, однако есть и тенденция к снижению вероятности интервенции. Об этом в связи со стягиванием войск РФ к границам Украины заявил командующий войсками США в Европе и объединенными силами НАТО в Европе генерал Тод Уолтерс, передает Reuters.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Один из конгрессменов из военного комитета Палаты представителей спросил у генерала, какова вероятность вторжения РФ в ближайшие недели.

"От низкой до средней", – ответил он, не назвав точных данных, использованных для прогноза.

Другой конгрессмен попытался уточнить, будет ли эта вероятность меняться в ближайшие недели.

Уолтерс сказал, что это зависит от обстоятельств. При этом он отметил: если текущая траектория останется неизменной, риск вторжения может снизиться.

"Я считаю, что с тенденцией, которую я наблюдаю прямо сейчас, вероятность происшествия начнет уменьшаться", – сказал командующий войсками США в Европе членам Конгресса.

Ранее Уолтерс, оценивая возможность Украины отбиться в случае вторжения России, сказал, что она и ее партнеры в регионе находятся в своих лучших позициях.

  • 12 апреля глава Госдепа Блинкен заявил, что Россия заплатит, если обострит агрессию против Украины. В тот же день США и НАТО заявили, что РФ должна прекратить агрессивное наращивание военной мощи у границ.
  • 13 апреля Байден позвонил главе РФ Путину и призвал сбавить напряженность на границах с Украиной. Он также предложил Путину встретиться "в третьей стране", чтобы поговорить. 15 апреля он ввел санкции против РФ, в том числе за оккупацию Крыма.

Читайте также: Байден выступил с речью о России: Мы могли пойти дальше, но я решил этого не делать

 

Марк Сировой
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
армия США Тод Уолтерс Донбасс вторжение армия рф генерал границы
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Project Manager (впровадження CRM)
Киев Група компаній ЛІГА
Редактор стрічки новин
Киев Медіа холдинг Ligamedia
Head of PR
Киев Група компаній "ЛІГА"
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 