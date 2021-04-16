"Низкий или средний". Командующий войсками США в Европе оценил риск вторжения РФ в Украину

Риск вторжения России в Украину в ближайшие недели – от низкого до среднего, однако есть и тенденция к снижению вероятности интервенции. Об этом в связи со стягиванием войск РФ к границам Украины заявил командующий войсками США в Европе и объединенными силами НАТО в Европе генерал Тод Уолтерс, передает Reuters.

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Один из конгрессменов из военного комитета Палаты представителей спросил у генерала, какова вероятность вторжения РФ в ближайшие недели.

"От низкой до средней", – ответил он, не назвав точных данных, использованных для прогноза.

Другой конгрессмен попытался уточнить, будет ли эта вероятность меняться в ближайшие недели.

Уолтерс сказал, что это зависит от обстоятельств. При этом он отметил: если текущая траектория останется неизменной, риск вторжения может снизиться.

"Я считаю, что с тенденцией, которую я наблюдаю прямо сейчас, вероятность происшествия начнет уменьшаться", – сказал командующий войсками США в Европе членам Конгресса.

Ранее Уолтерс, оценивая возможность Украины отбиться в случае вторжения России, сказал, что она и ее партнеры в регионе находятся в своих лучших позициях.

12 апреля глава Госдепа Блинкен заявил, что Россия заплатит, если обострит агрессию против Украины. В тот же день США и НАТО заявили, что РФ должна прекратить агрессивное наращивание военной мощи у границ.

13 апреля Байден позвонил главе РФ Путину и призвал сбавить напряженность на границах с Украиной. Он также предложил Путину встретиться "в третьей стране", чтобы поговорить. 15 апреля он ввел санкции против РФ, в том числе за оккупацию Крыма.

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Марк Сировой

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