"Низкий или средний". Командующий войсками США в Европе оценил риск вторжения РФ в Украину
Риск вторжения России в Украину в ближайшие недели – от низкого до среднего, однако есть и тенденция к снижению вероятности интервенции. Об этом в связи со стягиванием войск РФ к границам Украины заявил командующий войсками США в Европе и объединенными силами НАТО в Европе генерал Тод Уолтерс, передает Reuters.
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Один из конгрессменов из военного комитета Палаты представителей спросил у генерала, какова вероятность вторжения РФ в ближайшие недели.
"От низкой до средней", – ответил он, не назвав точных данных, использованных для прогноза.
Другой конгрессмен попытался уточнить, будет ли эта вероятность меняться в ближайшие недели.
Уолтерс сказал, что это зависит от обстоятельств. При этом он отметил: если текущая траектория останется неизменной, риск вторжения может снизиться.
"Я считаю, что с тенденцией, которую я наблюдаю прямо сейчас, вероятность происшествия начнет уменьшаться", – сказал командующий войсками США в Европе членам Конгресса.
Ранее Уолтерс, оценивая возможность Украины отбиться в случае вторжения России, сказал, что она и ее партнеры в регионе находятся в своих лучших позициях.
- 30 марта 2021 года главнокомандующий ВСУ Хомчак заявил в Раде о стягивании Россией войск к украинским границам. В разведке заявили, что РФ готовит провокацию как повод для нового вторжения.
- Украинские топ-чиновники обсудили обострение на границах с американскими коллегами. А президент Зеленский после беседы с президентом США Байденом заявил: США не оставят Украину наедине с агрессором.
- 12 апреля глава Госдепа Блинкен заявил, что Россия заплатит, если обострит агрессию против Украины. В тот же день США и НАТО заявили, что РФ должна прекратить агрессивное наращивание военной мощи у границ.
- 13 апреля Байден позвонил главе РФ Путину и призвал сбавить напряженность на границах с Украиной. Он также предложил Путину встретиться "в третьей стране", чтобы поговорить. 15 апреля он ввел санкции против РФ, в том числе за оккупацию Крыма.
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