Командующий войсками США в Европе оценил, сможет ли Украина отразить новое вторжение РФ

Украина и союзники находятся "в лучшей позиции" на случай вторжения России, чем когда-либо до этого. Об этом заявил в Сенате США командующий американскими войсками в Европе генерал Тод Уолтерс, передает Голос Америки.

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Сенатор Ангус Кинг спросил у него, достаточно ли у Украины оружия, тренировок и силы, чтобы остановить вторжение РФ.

"И в Украине, и их партнеры в регионе, делают все, что они могут, чтобы усилить свои позиции. Если вторжение произойдет, они сейчас в лучшей своей позиции. И речь идет не только об их войсках, но о и войсках их партнеров в регионе", – ответил он.

Кинг попросил уточнить, смогут ли они отбить вторжение, "если оно произойдет на следующей неделе".

"Думаю, со временем, это точно", – ответил Уолтерс.

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Генерал также сказал, что возглавляемое им ведомство поделило действия России на четыре категории. Однако он не стал их называть, так как предпочел говорить об этом на закрытой части слушаний в Сенате.

Публично он сказал, что стягивание сил РФ существенно и отражает масштабы войск, примененных в 2014 году. "Мы остаемся очень и очень бдительными, рассматриваем как можно больше вариантов реагирования", – заверил Уолтерс.

12 апреля глава Госдепа Блинкен заявил, что Россия заплатит, если обострит агрессию против Украины. В тот же день США и НАТО заявили, что РФ должна прекратить агрессивное наращивание военной мощи у границ.

13 апреля Байден позвонил главе РФ Путину и призвал сбавить напряженность на границах с Украиной. Он также предложил Путину встретиться "в третьей стране", чтобы поговорить.

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Марк Сировой

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