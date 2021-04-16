Даже если Москва никогда этого не признает, в долгосрочной перспективе она заинтересована в партнерстве с Европой, и потому сомнительно, что ее президент Владимир Путин готов сейчас рискнуть большой войной. Об этом в гостевой колонке для Frankfurter Allgemeine Zeitung пишет Рюдигер фон Фрич, посол Германии в РФ с марта 2014 по сентябрь 2019 года.

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Причину нынешней эскалации вокруг Украины он видит в том, что Путин "чувствует себя спровоцированным действиями президента Зеленского против связанных с Москвой украинских олигархов". Другие причины, по мнению фон Фрича, в том, что Путин "видит, что США снова принижают его", в поддержке Западом "российских борцов за гражданские права", а также в приближении осенних выборов на фоне "проблем с водой в Крыму".

Отвечая на свой же вопрос, пойдет ли Кремль на открытое вторжение в Украину, экс-посол пишет: "Вряд ли. Последствия будут непредсказуемыми, а ущерб для России огромным. Путин также знает, что Запад сделает все, чтобы предотвратить такой конфликт".

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Он полагает, что сейчас все идет по "знакомой модели внешнеполитических действий России, которая следует не столько стратегии, сколько краткосрочным тактическим вариантам". То есть, РФ делает шаг и наблюдает, как реагирует на него Европа и США.

"Другая сторона при этом остается в неведении и проверяется; собственный подход в конечном итоге определяется тем, как они реагируют", – так описал свои мысли по поводу происходящего фон Фрич.

Он дает совет политикам Европы: быть готовым к длительному сдерживанию РФ, "потому что завтра никаких изменений не будет", "нужно решительно противодействовать любому нарушению Россией правил", – например, отключением ее банков от сети SWIFT. Потому что, добавил он, "если Кремль не исключает повторного нападения на Украину, за это должна быть определенная цена".

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Бывший посол также убежден, что с неустойчивой экономикой, "которая меньше итальянской", Россия не способна быть в равном союзе с КНР: "Россия уже является объектом планов китайского Шелкового пути, а не соавтором".

"И поэтому она в перспективе снова будет заинтересована в том, чтобы быть ближе к нам", – считает фон Фрич.

Евгений Пилипенко

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