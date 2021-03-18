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Кравчук предостерег, что Россия может напасть на Украину из-за нехватки воды в Крыму

18.03.2021, 10:27
Кравчук предостерег, что Россия может напасть на Украину из-за нехватки воды в Крыму - Фото
Леонид Кравчук (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Вопрос "нехватки" воды для оккупантов в Крыму будет обостряться, из-за чего Россия может силой попытаться "пробить дорогу" на материковую часть Украины для обеспечения полуострова этим ресурсом. Об этом в интервью Радио Свобода предостерег председатель украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук

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"Я думаю, что вопрос воды для Крыма будет обостряться, я думаю, что это будет один из толчков для России пробить дорогу оттуда в Украину. Херсон, Мариуполь – эту часть они хотят как-то пробить в Крым, чтобы обеспечить Крым водой. Вот одна из причин больших атак или больших агрессивных шагов России", – сказал он.

Как считает Кравчук, оккупантам будет сложно решить вопрос водообеспечения полуострова. 

"Они хотят это решить скважинами. Второе это то, что они хотят опреснять морскую воду. Я знаю, что это невероятно огромные деньги и не всегда тот результат, который нужен", – добавил он.

  • 6 июня 2020 года вице-премьер Алексей Резников заверил, что Украина готова дать отпор, если Кремль начнет наступление из-за дефицита воды в Крыму.
  • С 24 августа 2020 года Симферополь с 350 000 населения и 39 населенных пунктов в Крыму были переведены на график подачи воды по часам: некоторые жители получают ее два часа в сутки и только в будни.
  • Резников заявил, что угрозы судебных исков со стороны России против Украины из-за приостановки водоснабжения Крыма являются смешными.

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Станислав Стороженко
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Россия вода Крым оккупация Северо-Крымский канал
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