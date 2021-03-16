"Я просто хохочу". Резников ответил на угрозы исков от России из-за нехватки воды в Крыму

Министр по вопросам временно оккупированных территорий Алексей Резников заявил, что угрозы судебных исков со стороны России против Украины из-за приостановки водоснабжения Крыма являются смешными. Об этом сообщает Укринформ.

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"Я, как юрист, который всю жизнь практикует право, я просто хохочу, это смешно. Хочу напомнить, что согласно Женевской конвенции, написанной много десятилетий назад, оккупант несет ответственность за мирное гражданское население на территории, которую он оккупировал", – сказал он.

Также Резников отметил, что по всем вопросам, включая водоснабжение, Россия должна отвечать перед мирным населением по нормам международного права.

Ранее, 10 марта, один из представителей оккупантов Крыма Владимир Константинов заявил, что в РФ готовятся подать против Украины иск "из-за ущерба, причиненного полуострову водной блокадой" после перекрытия Северо-Крымского канала, передает пропагандистское агентство ТАСС.

6 июня 2020 года Резников заверил, что Украина готова дать отпор, если Кремль начнет наступление из-за дефицита воды в Крыму.

С 24 августа 2020 года Симферополь с 350 000 населения и 39 населенных пунктов в Крыму были переведены на график подачи воды по часам: некоторые жители получают ее два часа в сутки и только в будни.

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Станислав Стороженко

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