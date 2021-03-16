UA
UA
Новости
Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Про новости компаний
Финансы
Экономика
Банки
Страхование
Личные деньги
Пенсия
Фондовый рынок
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персоны
Компании
Партии
Праздники
Организации
Money
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

"Я просто хохочу". Резников ответил на угрозы исков от России из-за нехватки воды в Крыму

16.03.2021, 09:20
Алексей Резников (Фото: LIGA.net)

Министр по вопросам временно оккупированных территорий Алексей Резников заявил, что угрозы судебных исков со стороны России против Украины из-за приостановки водоснабжения Крыма являются смешными. Об этом сообщает Укринформ

Присоединяйтесь к Instagram LIGA.net – здесь только то, о чем вы не можете не знать

"Я, как юрист, который всю жизнь практикует право, я просто хохочу, это смешно. Хочу напомнить, что согласно Женевской конвенции, написанной много десятилетий назад, оккупант несет ответственность за мирное гражданское население на территории, которую он оккупировал", – сказал он. 

Также Резников отметил, что по всем вопросам, включая водоснабжение, Россия должна отвечать перед мирным населением по нормам международного права. 

Ранее, 10 марта, один из представителей оккупантов Крыма Владимир Константинов заявил, что в РФ готовятся подать против Украины иск "из-за ущерба, причиненного полуострову водной блокадой" после перекрытия Северо-Крымского канала, передает пропагандистское агентство ТАСС. 

  • 6 июня 2020 года Резников заверил, что Украина готова дать отпор, если Кремль начнет наступление из-за дефицита воды в Крыму.
  • С 24 августа 2020 года Симферополь с 350 000 населения и 39 населенных пунктов в Крыму были переведены на график подачи воды по часам: некоторые жители получают ее два часа в сутки и только в будни.

Читайте также: Дамбу на Северо-Крымском канале пока строить не будут, но читать об этом нужно – Зеленский

Станислав Стороженко
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Женевская конвенция вода Крым иск оккупация
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Керівник складу IT
Киев Група компаній "ЛІГА"
Директор з продажів (ритейл/послуги)
Киев Група компаній "ЛІГА"
Digital-маркетолог
Киев Медіа холдинг Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 