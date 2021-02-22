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Дамбу на Северо-Крымском канале пока строить не будут, но читать об этом нужно – Зеленский

22.02.2021, 12:30
Дамбу на Северо-Крымском канале пока строить не будут, но читать об этом нужно – Зеленский - Фото
Владимир Зеленский (Фото: пресс-служба президента)

Информация о вероятной достройке дамбы на Северо-Крымском канале в рамках программы Большое строительство не соответствует действительности – власти пока что не собираются этого делать. Об этом заявил президент Владимир Зеленский на форуме "Украина 30. Инфраструктура". 

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Зеленский заявил, что средства массовой информации, которые распространяют подобную информацию, "иногда подкидывают нормальные идеи".

По его словам, "читать об этом нужно".

Ранее представитель президента в АР Крым Антон Кориневич провел встречу с начальником Управления Северо-Крымского канала в Таврийске Сергеем Шевченко, на которой обсуждалась идея достройки дамбы.

"Обсудили важные для функционирования канала вопросы, в частности потребность достройки дамбы на 107 километре канала, которая, с одной стороны, максимально исключает попадание воды во временно оккупированный Крым", – говорится в сообщении представительства Зеленского.

  • 6 июня вице-премьер Резников заверил, что Украина готова дать отпор, если Кремль начнет наступление из-за дефицита воды в Крыму.
  • С 24 августа 2020 года Симферополь с 350 000 населения и 39 населенных пунктов в Крыму были переведены на график подачи воды по часам: некоторые жители получают ее два часа в сутки и только в будни.

Читайте также: Украина помешает "международной компании" строить опреснительную станцию в Крыму – Кулеба

Станислав Стороженко
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Владимир Зеленский вода Крым оккупация Северо-Крымский канал
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