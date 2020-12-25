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Украина будет мешать строительству опреснительной станции в Крыму – Кулеба

25.12.2020, 11:08
Украина будет мешать строительству опреснительной станции в Крыму – Кулеба - Фото
Дмитрий Кулеба (Фото: пресс-служба МИД)

Украина будет мешать строительству опреснительной станции в Крыму. Об этом сказал в эфире Украина 24 министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

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По его словам, оккупанты в Крыму заявили о намерении привлечь крупную международную компанию для реализации технологии опреснения воды.

"Мы обязательно найдем эту компанию и будем ей мешать реализовать этот проект", – сказал глава МИД.

Он также подчеркнул, что пресной воды для населения хватает, а дефицит возникает у вооруженных сил оккупантов.

"Поэтому все очень просто: демилитаризуйте Крым, перестаньте превращать его в атомную лодку, и все станет хорошо. Это давно известный факт, что в Крыму появлялись носители ядерного оружия, не само ядерное оружие. Сейчас есть и другие данные", – сказал дипломат.

  • 13 сентября у президента Зеленского прокомментировали ситуацию с пресной водой в Крыму, заявив, что Украина не должна решать проблемы, которые "появляются у государства-оккупанта после шести лет временной оккупации ею части суверенной территории Украины".
  • 15 сентября в МИД заявили, что российским оккупантам в Крыму не хватает воды на ускоренное развитие военных объектов.

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Марк Сировой
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