Украина будет мешать строительству опреснительной станции в Крыму – Кулеба

Украина будет мешать строительству опреснительной станции в Крыму. Об этом сказал в эфире Украина 24 министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

По его словам, оккупанты в Крыму заявили о намерении привлечь крупную международную компанию для реализации технологии опреснения воды.

"Мы обязательно найдем эту компанию и будем ей мешать реализовать этот проект", – сказал глава МИД.

Он также подчеркнул, что пресной воды для населения хватает, а дефицит возникает у вооруженных сил оккупантов.

"Поэтому все очень просто: демилитаризуйте Крым, перестаньте превращать его в атомную лодку, и все станет хорошо. Это давно известный факт, что в Крыму появлялись носители ядерного оружия, не само ядерное оружие. Сейчас есть и другие данные", – сказал дипломат.

13 сентября у президента Зеленского прокомментировали ситуацию с пресной водой в Крыму, заявив, что Украина не должна решать проблемы, которые "появляются у государства-оккупанта после шести лет временной оккупации ею части суверенной территории Украины".

15 сентября в МИД заявили, что российским оккупантам в Крыму не хватает воды на ускоренное развитие военных объектов.

Читайте также: Зеленский: Если Россия нападет из Крыма, воевать будут и мужчины, и женщины

Марк Сировой

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.