МИД: Российским оккупантам в Крыму не хватает воды на ускоренное развитие военных объектов
В МИД Украины ответили России на обвинения в нарушении неких обязательств в связи с нехваткой воды в оккупированном Крыму
Оккупационной администрации РФ в Крыму не хватает воды на ускоренное развитие военных объектов и предприятий военно-промышленного комплекса под предлогом "гуманитарной необходимости". Об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел Украины.
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В МИД уточнили, что водоснабжение в Крым возобновят только после полной деоккупации полуострова. Сейчас же, заявляют в ведомстве, обеспечение водой населения оккупированного Крыма полностью относится к обязательствам РФ.
Необходимость в воде, уточняют в МИД, растет на фоне "колонизации Крыма – стремительном росте населения в рамках целенаправленной политики замены демографического состава" полуострова. Такие действия России, говорят в МИД, являются военным преступлением, а их цель – заселение украинских территорий гражданами РФ для закрепления незаконной оккупации.
Ранее РФ из-за нехватки воды в оккупированном Крыму заявила о якобы нарушении Украиной неких "обязательств, закрепленных в международных документах".
- 24 августа в Симферополе и еще 39 населенных пунктах Крыма стартовал первый этап ограничения подачи воды. Через неделю — воду стали подавать почасово.
- 7 сентября начался третий этап ограничений — потребление воды снизилось со 160 000 до 100 000 кубов в сутки.
- 8 сентября в Министерстве по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий заявили, что проблемы с водой оккупанты в Крыму создают искусственно.
- 13 сентября у Зеленского заявили, что Украина не должна решать проблемы, которые "появляются у государства-оккупанта после шести лет временной оккупации ею части суверенной территории Украины".
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