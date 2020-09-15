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МИД: Российским оккупантам в Крыму не хватает воды на ускоренное развитие военных объектов

15.09.2020, 14:00
МИД: Российским оккупантам в Крыму не хватает воды на ускоренное развитие военных объектов - Фото
Северо-Крымский канал (Фото: depositphotos.com)

В МИД Украины ответили России на обвинения в нарушении неких обязательств в связи с нехваткой воды в оккупированном Крыму

Оккупационной администрации РФ в Крыму не хватает воды на ускоренное развитие военных объектов и предприятий военно-промышленного комплекса под предлогом "гуманитарной необходимости". Об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел Украины.

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В МИД уточнили, что водоснабжение в Крым возобновят только после полной деоккупации полуострова. Сейчас же, заявляют в ведомстве, обеспечение водой населения оккупированного Крыма полностью относится к обязательствам РФ. 

Необходимость в воде, уточняют в МИД, растет на фоне "колонизации Крыма – стремительном росте населения в рамках целенаправленной политики замены демографического состава" полуострова. Такие действия России, говорят в МИД, являются военным преступлением, а их цель – заселение украинских территорий гражданами РФ для закрепления незаконной оккупации.

Ранее РФ из-за нехватки воды в оккупированном Крыму заявила о якобы нарушении Украиной неких "обязательств, закрепленных в международных документах".

Владислав Сердюк
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