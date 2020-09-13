"Мы не должны решать проблемы страны-оккупанта". У Зеленского рассказали о воде в Крыму

В представительстве президента заявили, что пока территория полуострова оккупирована, решать проблемы с водой должны оккупанты

В представительстве президента Украины в Крыму прокомментировали ситуацию с водой на полуострове и высказывания РФ о том, что прекращение подачи воды является нарушением прав человека. Заявление было опубликовано на странице представительства в Facebook.

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В частности, в заявлении отметили, что упомянутые Россией положения международных договоров не касаются права человека на воду и не содержат обязанности возобновить водоснабжение, а имеют отношение к другим правам и свободам людей.

Также в представительстве подчеркнули, что это недопустимо, когда о нарушении прав или пытках говорит страна-оккупант, "под контролем которой состоялись десятки убийств, насильственных столкновений и пыток украинский и крымско-татарских активистов в Крыму".

И поскольку Россия оккупировала Крым, то именно она и ее должностные лица несут ответственность за все, что происходит на этих оккупированных территориях. Согласно Четвертой Женевской конвенции страна-оккупант "должна обеспечивать гражданское население всеми необходимыми ресурсами", в том числе и водой, говорится в сообщении.

Украина, в свою очередь, не должна решать проблемы, которые "появляются у государства-оккупанта после шести лет временной оккупации ею части суверенной территории Украины", — заявили в представительстве президента Владимира Зеленского в Крыму.

24 августа в Симферополе и еще 39 населенных пунктах Крыма стартовал первый этап ограничения подачи воды. Через неделю — воду стали подавать почасово.

воду стали подавать почасово. 7 сентября начался третий этап ограничений — потребление воды снизилось со 160 000 до 100 000 кубов в сутки.

потребление воды снизилось со 160 000 до 100 000 кубов в сутки. 8 сентября в Министерстве по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий заявили, что проблемы с водой оккупанты в Крыму создают искусственно.

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Дарья Мостовая

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