Поклонская: ООН готова сотрудничать по воде Крыма. МИД — "выдаете желаемое за реальность"

В МИД Украины опровергли заявление российского деятеля о будущем сотрудничестве с ООН по возобновлению подачи воды в оккупированный Крым

Вчера в Facebook "бывшего прокурора Крыма" Натальи Поклонской появился пост, что структуры ООН де-факто признали ее статус как представителя Крыма и предложили сотрудничество по возобновлению туда подачи воды. Позже появилась реакция МИД — замглавы ведомства Эмине Джапарова опровергла заявление Поклонской, заявив, что та "выдает желаемое за действительное".

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Как отметила Поклонская, она была "приятно удивлена конструктивной реакцией Управления Верховного комиссара ООН по правам человека" на ее обращение по поводу "незаконного лишения крымчан пресной питьевой воды".

По словам российского деятеля, в ООН ей предложили сотрудничество в предоставлении дополнительной информации по доступу к воде в Крыму.

Поклонская подчеркнула, что тем самым международная организация признала ее статус как представителя крымчан в парламенте РФ и что "выбор жителей полуострова уважается ООН, несмотря на все искусственные и античеловеческие попытки оппонентов не признавать Крым в составе России".

В Министерстве иностранных дел Украины заявили, что Поклонская "выдает желаемое за действительное", манипулируя механизмом рассмотрения обращений в Управление Верховного комиссара ООН и пытаясь выдать их письма за "признание себя и своих действий" в оккупированном Крыму.

"Стоило бы прислушаться к тому, что на самом деле указали в Управлении ООН", — отметила Джапарова. Так, Управление в письмах указывало на необходимость:

* неуклонного исполнения резолюций Генеральной Ассамблеи ООН о территориальной целостности Украины и статусе Крыма (71/205, 72/190, 73/263 и 74/168)

* обеспечения доступа на территорию временно оккупированного полуострова для Мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине.

"Этот доступ, который настойчиво блокирует РФ, должен осуществляться в соответствии с вышеуказанными резолюциями и согласно украинскому законодательству", — подчеркнула замглавы МИД.

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Дарья Мостовая

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