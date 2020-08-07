Поставки воды в Крым возможны только при гуманитарной катастрофе - Шмыгаль

По словам премьера, чтобы поставлять воду в оккупированный Крым, необходимо ремонтировать инфраструктуру

Поставки воды в оккупированный Крым возможны только в случае гуманитарной катастрофы. Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль в интервью Радио Свобода.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

"В случае необходимости обеспечить людей водой, если гуманитарная катастрофа, Украина где угодно, в Крыму, или где-то в другом месте, будет обеспечивать украинцев водой и всем необходимым, медикаментами, едой и так далее", - заявил премьер.

Шмыгаль подчеркнул, что Украина не будет поставлять воду оккупантам, оккупационным войскам, для нужд военных баз.

По словам премьера, поставлять днепровскую воду в Крым сейчас технически невозможно: чтобы делать это по существующей инфраструктуре, необходимо вкладывать деньги в ее ремонт.

21 июля президент Владимир Зеленский заявил, что он против снабжения водой

5 августа стало известно, что из-за дефицита воды в Симферополе ее перебрасывают по трубам из Тайганского водохранилища.

Читайте также: Резников о возможной агрессии РФ ради воды в Крым: За шесть лет уже отбоялись

Денис Юдин

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.