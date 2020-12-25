Зеленский: Если Россия нападет из Крыма, воевать будут и мужчины, и женщины

Если Россия нападет на Украину из Крыма, то мобилизации будут подлежать и мужчины, и женщины. Об этом в интервью Фокусу сказал президент Владимир Зеленский.

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"Это ужасная ситуация, я даже не хочу ее представлять. Я против этого. Будем надеяться, что это невозможно. Иначе будет большая война. Мы никуда не уйдем, мы все будем воевать, все будут мобилизованы – и мужчины, и женщины. Это будет плохо для населения Украины. И я думаю, что Россия это прекрасно понимает", – ответил журналисту он.

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Зеленский также сказал, что может в любой момент поговорить с президентом РФ Владимиром Путиным, но сейчас нет предмета для разговора. Он заверяет, что будет общаться с Путиным, если продолжиться задержка встречи лидеров нормандской четверки.

Зеленский считает, что прямой диалог с президентом РФ нужен, так как нормандский формат касается только Донбасса, в нем не обсуждают вопросы о заложниках и Крыме.

Президент также сказал, что "лично он" вышел бы из минских договоренностей, однако так просто этого не сделать, ведь европейские партнеры могут снять санкции "с России и представителей ОРДЛО".

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Марк Сировой

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