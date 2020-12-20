Зеленский о конфликте с РФ: Все умрут здесь, но независимость страны никто не отдаст

Президент Владимир Зеленский заявил, что оккупировать Украину России не удастся, поскольку наша страна очень большая и просто так независимость никто не отдаст. Об этом рассказал в интервью NYT.

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Зеленский подчеркнул, что считает "все конфликты, где так или иначе есть присутствие России" ужасными. Он отметил, что все территории, которые "были заморожены – Приднестровье, Абхазия, Донбасс, Карабах", со временем проигрывают в развитии, экономически и "что самое страшное – проигрывают люди".

Но, по мнению президента, эти конфликты не могут сравниться с конфликтом между Россией и Украиной, потому что "мы очень большие".

"Украина очень большая. И то, как мы защищаем нашу страну – в самом начале мы показали, что оккупировать Украину невозможно. Все умрут здесь, но независимость нашей страны никто не отдаст", – заявил глава государства.

23 августа 2020 года Украину поздравили с Днем независимости президенты из разных стран мира, подчеркнув, что Крым остается частью украинского государства.

17 декабря на ежегодной пресс-конференции президенту РФ Владимиру Путину задали вопрос о "республике Донбасс" – он пообещал усилить поддержку боевиков.

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Дарья Мостовая

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