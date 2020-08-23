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"Крым остается частью Украины". Как президенты стран мира поздравили с Днем Независимости

23.08.2020, 21:29
украина флаг (pixabay.com)

Поздравления по случаю 29-летия со Дня Независимости Украины уже начали поступать из разных уголков мира

В этом году Украину с наступающим Днем Независимости уже поздравили более десяти лидеров стран всего мира. Они пожелали стране мира, целостности и процветания, напомнив, что Крым остается частью Украины, сообщается на официальном сайте президента.

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В числе поздравивших оказались президент США Дональд Трамп, глава Франции Эмманюэль Макрон, президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер, папа Франциск, королева Британии Елизавета ІІ, президент Польши Анджей Дуда и многие другие.

Трамп отметил, что этот День Независимости особенной, поскольку Украина продолжает противостоять российской агрессии, и он "аплодирует усилиям Украины по мирному прекращению конфликта, инициированному Россией". Он также добавил, что США готовы поддерживать Украину и дальше до возвращения ее контроля над всей территорией страны, включая Крым.

К поздравлениям присоединились также Макрон и Штайнмайер - последний подчеркнул, что Германия всегда будет выступать за "прекращение насилия и страданий украинцев, которые живут на востоке страны" и что Крым остается частью Украины.

Папа Франциск заверил Владимира Зеленского и всех украинцев в своей молитве, и пожелал Украине мира и процветания. А также "свои теплые пожелания по случаю национального праздника вместе с наилучшими пожеланиями народу Украины в это сложное время" передала британская королева Елизавета ІІ.

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Дарья Мостовая
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