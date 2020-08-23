Зеленский, подполковник ССО, Руслана и Подкопаева поздравили с Днем флага Украины: видео

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Президент Владимир Зеленский поздравил граждан с Днем флага Украины

Президент Владимир Зеленский поздравил украинцев с Днем государственного флага Украины. Видео с поздравлениями опубликовано в Facebook Зеленского. 

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"Все знают, какие цвета символизируют свободу, несокрушимость и достоинство. Это - синий и желтый. Цвета украинского флага. Цвета украинской души", - заявил Зеленский.

Президент также призвал украинцев вывесить флаг Украины из своего окна или повязать на руку сине-желтую ленточку. 

В поздравительном видео приняли участие ряд известных украинцев: певица Руслана Лыжичко, олимпийская чемпионка Лилия Подкопаева, подполковник Сил специальных операций ВСУ Сергей Шевчук, начальник столичной Нацполиции Андрей Крищенко и заместитель министра иностранных дел Эмине Джапарова.

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Теги: Руслана Лыжичко, Владимир Зеленский, лилия подкопаева, день государственного флага украины
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