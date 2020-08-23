Зеленский, подполковник ССО, Руслана и Подкопаева поздравили с Днем флага Украины: видео

Президент Владимир Зеленский поздравил украинцев с Днем государственного флага Украины. Видео с поздравлениями опубликовано в Facebook Зеленского.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

"Все знают, какие цвета символизируют свободу, несокрушимость и достоинство. Это - синий и желтый. Цвета украинского флага. Цвета украинской души", - заявил Зеленский.

Президент также призвал украинцев вывесить флаг Украины из своего окна или повязать на руку сине-желтую ленточку.

В поздравительном видео приняли участие ряд известных украинцев: певица Руслана Лыжичко, олимпийская чемпионка Лилия Подкопаева, подполковник Сил специальных операций ВСУ Сергей Шевчук, начальник столичной Нацполиции Андрей Крищенко и заместитель министра иностранных дел Эмине Джапарова.

Высота флагштока - около 90 метров. А размеры полотнища - 16 на 24 метра. в Киеве подняли самый большой флаг Украины 22 августа

Читайте также: Празднование во время пандемии. Кабмин утвердил мероприятия ко Дню независимости