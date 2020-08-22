В Киеве подняли самый большой флаг Украины: видео

Сегодня, 22 августа, в Киеве подняли самый большой флаг Украины. Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

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Как отмечается, проект по установке флагштока и флага реализован на средства меценатов. Высота флагштока - около 90 метров. А размеры полотнища - 16 на 24 метра.

На торжественной церемонии выступили мэр Киева Виталий Кличко, Герой Украины генерал-майор ВСУ, начальник Киевского военного лицея имени Ивана Богуна Игорь Гордейчук, общественный деятель, украинский экстремальный путешественник Николай Подрезан, известная украинская актриса театра и кино Лариса Руснак.

Почетными гостями стали ветераны АТО, общественные деятели, представители дипломатического корпуса, известные украинские спортсмены и культурные деятели, политики и представители бизнеса.

Государственный гимн Украины во время поднятия флага на флагшток исполнила украинская крымско-татарская певица, победительница Евровидения-2016 Джамала.

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