Празднование во время пандемии. Кабмин утвердил мероприятия ко Дню независимости

В столице центрами проведения мероприятий станут Михайловская и Софийская площадь

Кабинет министров утвердил план празднования 29-й годовщины независимости Украины в условиях карантина. Об этом сообщает Урядовый портал.

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В этом году празднование будет нестандартным, отметил первый замминистра культуры и информационной политики Ростислав Карандеев. В частности, в Киеве планируется отойти от проведения традиционных торжеств на Крещатике и Майдане Независимости, предоставляя им больше духовной составляющей. "Именно поэтому центрами проведения мероприятий в Киеве будут Михайловская и Софийская площадь".

Предусматриваются торжественные мероприятия, возложения цветов, а также тематические культурно-художественные, медийные, выставочные и другие мероприятия о важных событиях и персоналиях украинской истории. Некоторые украинцы получат государственные награды по случаю праздника.

Церемония поднятия флага запланирована в Киеве и других населенных пунктах, дипломатических учреждениях и воинских частях.

В то же время, согласно подписанному президентом Владимиром Зеленским указу о праздновании Дня Независимости в 2020 году, официального парада в Киеве в этом году не планируется и вместо этого власть выделит 300 млн гривень на выплаты премий военнослужащим.

В качестве альтернативы парада 24 августа в Киеве состоится Марш защитников Украины.

По всей Украине растет заболеваемость коронавирусной болезнью COVID-19, сообщил 20 августа на брифинге глава Минздрава Максим Степанов .

растет заболеваемость Максим Степанов Министерство здравоохранения опубликовало перечень регионов, которые пока не отвечают требованиям для смягчения карантина.

Наталия Софиенко

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