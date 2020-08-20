Празднование во время пандемии. Кабмин утвердил мероприятия ко Дню независимости
В столице центрами проведения мероприятий станут Михайловская и Софийская площадь
Кабинет министров утвердил план празднования 29-й годовщины независимости Украины в условиях карантина. Об этом сообщает Урядовый портал.
Присоединяйтесь к Instagram Liga.net - здесь только то, о чем вы не можете не знать
В этом году празднование будет нестандартным, отметил первый замминистра культуры и информационной политики Ростислав Карандеев. В частности, в Киеве планируется отойти от проведения традиционных торжеств на Крещатике и Майдане Независимости, предоставляя им больше духовной составляющей. "Именно поэтому центрами проведения мероприятий в Киеве будут Михайловская и Софийская площадь".
Предусматриваются торжественные мероприятия, возложения цветов, а также тематические культурно-художественные, медийные, выставочные и другие мероприятия о важных событиях и персоналиях украинской истории. Некоторые украинцы получат государственные награды по случаю праздника.
Церемония поднятия флага запланирована в Киеве и других населенных пунктах, дипломатических учреждениях и воинских частях.
В то же время, согласно подписанному президентом Владимиром Зеленским указу о праздновании Дня Независимости в 2020 году, официального парада в Киеве в этом году не планируется и вместо этого власть выделит 300 млн гривень на выплаты премий военнослужащим.
В качестве альтернативы парада 24 августа в Киеве состоится Марш защитников Украины.
- По всей Украине растет заболеваемость коронавирусной болезнью COVID-19, сообщил 20 августа на брифинге глава Минздрава Максим Степанов.
- Министерство здравоохранения опубликовало перечень регионов, которые пока не отвечают требованиям для смягчения карантина.
Комментарии