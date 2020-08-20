Коронавирус. Заболеваемость растет по всей Украине - статистика по регионам

В Украине зафиксировали 98 537 заболевших за время эпидемии коронавируса, за прошедшие сутки выявлен антирекорд. Умерли 2184 больных COVID-19

По всей Украине растет заболеваемость коронавирусной болезнью COVID-19. Об этом сообщил на брифинге глава Минздрава Максим Степанов.

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"Мы видим рост числа заболевших в целом по всей Украине. Практически каждый день мы видим антирекорды по числу заболевших", - сказал он.

За сутки COVID-19 диагностировали у 2134 человек, умерли 40 человек - это рекордные показатели. За все время эпидемии в Украине зафиксировали 98 537 заболевших, 50 441 выздоровевших и 2184 умерших.

Статистика эпидемии по регионам:

Винницкая область - 3405 случаев;

Волынская область - 4929 случаев;

Днепропетровская область - 1873 случая;

Донецкая область - 1156 случаев;

Житомирская область - 2597 случаев;

Закарпатская область - 6662 случая;

Запорожская область - 1213 случаев;

Ивано-Франковская область - 7290 случаев;

Кировоградская область - 749 случаев;

Киев - 11172 случаи;

Киевская область - 4727 случаев;

Львовская область - 12 631 случай;

Луганская область - 204 случая;

Николаевская область - 893 случая;

Одесская область - 5408 случаев;

Полтавская область - 594 случая;

Ровенская область - 8091 случай;

Сумская область - 1078 случаев;

Тернопольская область - 4116 случаев;

Харьковская область - 6849 случаев;

Херсонская область - 321 случай;

Хмельницкая область - 1768 случаев;

Черновицкая область - 8297 случаев;

Черкасская область - 1200 случаев;

Черниговская область - 1314 случаев.

За 18 августа в Украине зафиксировали рекордное число заболевших коронавирусом и рекордное число госпитализаций больных COVID-19.

рекордное число заболевших госпитализаций Из-за загруженности коек в Киеве и шести областях расширяют список больниц для приема больных COVID-19.

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Марк Сировой

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