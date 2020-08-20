Коронавирус. Заболеваемость растет по всей Украине - статистика по регионам
В Украине зафиксировали 98 537 заболевших за время эпидемии коронавируса, за прошедшие сутки выявлен антирекорд. Умерли 2184 больных COVID-19
По всей Украине растет заболеваемость коронавирусной болезнью COVID-19. Об этом сообщил на брифинге глава Минздрава Максим Степанов.
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"Мы видим рост числа заболевших в целом по всей Украине. Практически каждый день мы видим антирекорды по числу заболевших", - сказал он.
За сутки COVID-19 диагностировали у 2134 человек, умерли 40 человек - это рекордные показатели. За все время эпидемии в Украине зафиксировали 98 537 заболевших, 50 441 выздоровевших и 2184 умерших.
Статистика эпидемии по регионам:
Винницкая область - 3405 случаев;
Волынская область - 4929 случаев;
Днепропетровская область - 1873 случая;
Донецкая область - 1156 случаев;
Житомирская область - 2597 случаев;
Закарпатская область - 6662 случая;
Запорожская область - 1213 случаев;
Ивано-Франковская область - 7290 случаев;
Кировоградская область - 749 случаев;
Киев - 11172 случаи;
Киевская область - 4727 случаев;
Львовская область - 12 631 случай;
Луганская область - 204 случая;
Николаевская область - 893 случая;
Одесская область - 5408 случаев;
Полтавская область - 594 случая;
Ровенская область - 8091 случай;
Сумская область - 1078 случаев;
Тернопольская область - 4116 случаев;
Харьковская область - 6849 случаев;
Херсонская область - 321 случай;
Хмельницкая область - 1768 случаев;
Черновицкая область - 8297 случаев;
Черкасская область - 1200 случаев;
Черниговская область - 1314 случаев.
- За 18 августа в Украине зафиксировали рекордное число заболевших коронавирусом и рекордное число госпитализаций больных COVID-19.
- Из-за загруженности коек в Киеве и шести областях расширяют список больниц для приема больных COVID-19.
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