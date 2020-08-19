Загружены койки. В Киеве и шести областях расширяют список больниц для борьбы с COVID-19

По словам главного санврача Ляшко, в Киеве и шести областях значительно увеличилась загруженность больничных коек для пациентов с коронавирусом

В Киеве и шести областях Украины с сегодняшнего дня расширяют перечень больниц для приема больных с коронавирусной болезнью COVID-19 из-за роста числа госпитализаций. Об этом сообщил на брифинге главный санврач Виктор Ляшко.

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Помимо столицы в список вошли Винницкая, Волынская, Закарпатская, Ивано-Франковская, Тернопольская и Ровенская области.

"Мы увидели значительное увеличение загруженности коек в шести регионах нашей страны. Поэтому вчера было проработано с каждым департаментом здравоохранения. В них дополнительно вводятся новые больницы в перечень учреждений здравоохранения, в которых будет осуществляться госпитализация больных коронавирусом", - сказал он.

За прошедшие сутки в Украине зафиксировали рекордное число заболевших коронавирусом и рекордное число госпитализаций больных COVID-19.

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Марк Сировой

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