Коронавирус. За сутки в Украине госпитализировали рекордное количество заболевших

Министр здравоохранения Максим Степанов сообщил, что в Украине за прошедшие сутки в больницу поместили 463 заболевших коронавирусом

За прошедшие сутки в Украине госпитализировали 463 заболевших новым коронавирусом. Об этом на брифинге сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

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"Также мы получили своеобразный антирекорд по количеству госпитализированных лиц - это 463 человека, которые были госпитализированы за минувшие сутки", - заявил Степанов.

"Вы видите, что COVID-19 набирает обороты, по другому это не назовешь. Мы видим эту тенденцию последнего месяца. Мы очень быстро перешли рубеж в 1000 больных за сутки. Мы уже приближаемся к 2000 больных", - резюмировал глава Минздрава.

В конце 2019-го в Ухане (КНР) началась вспышка заболевания COVID-19: ее вызывает коронавирус SARS-CoV-2. Мы ведем хронику пандемии.

началась вспышка заболевания хронику 18 августа в Украине выявили рекордное количество заболевших коронавирусом - 1967 человек.

Владислав Сердюк

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