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Коронавирус. За сутки в Украине госпитализировали рекордное количество заболевших

19.08.2020, 10:00
Коронавирус. За сутки в Украине госпитализировали рекордное количество заболевших - Фото
Максим Степанов (Фото - пресс-служба Министерства здравоохранения)

Министр здравоохранения Максим Степанов сообщил, что в Украине за прошедшие сутки в больницу поместили 463 заболевших коронавирусом

За прошедшие сутки в Украине госпитализировали 463 заболевших новым коронавирусом. Об этом на брифинге сообщил министр здравоохранения Максим Степанов

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"Также мы получили своеобразный антирекорд по количеству госпитализированных лиц - это 463 человека, которые были госпитализированы за минувшие сутки", - заявил Степанов. 

"Вы видите, что COVID-19 набирает обороты, по другому это не назовешь. Мы видим эту тенденцию последнего месяца. Мы очень быстро перешли рубеж в 1000 больных за сутки. Мы уже приближаемся к 2000 больных", - резюмировал глава Минздрава. 

Владислав Сердюк
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