МОЗ назвал регионы, не готовые к ослаблению карантина. Лидер загруженности коек - Винница

Киев и еще 13 областей не соответствуют критериям для ослабления противоэпидемических мер

Министерство здравоохранения опубликовало перечень регионов, которые пока не отвечают требованиям для смягчения карантина. В список попали 13 областей и столица страны.

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К ослаблению карантинных мер пока не готовы:

- Винницкая,

- Волынская,

- Житомирская,

- Закарпатская,

- Ивано-Франковская,

- Киевская,

- Львовская,

- Одесская,

- Ровненская,

- Сумская,

- Тернопольская,

- Харьковская,

- Черновицкая области, а также Киев.

В частности, в восьми регионах и Киеве загруженность коек в больницах первой волны пациентами с коронавирусом превышает норматив в 50%. Больше всего загруженных коек в Винницкой (88,3%), Волынской (80,1%) и Ивано-Франковской (75,5%) областях.

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Дарья Мостовая

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