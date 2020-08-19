МОЗ назвал регионы, не готовые к ослаблению карантина. Лидер загруженности коек - Винница
Киев и еще 13 областей не соответствуют критериям для ослабления противоэпидемических мер
Министерство здравоохранения опубликовало перечень регионов, которые пока не отвечают требованиям для смягчения карантина. В список попали 13 областей и столица страны.
Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное
К ослаблению карантинных мер пока не готовы:
- Винницкая,
- Волынская,
- Житомирская,
- Закарпатская,
- Ивано-Франковская,
- Киевская,
- Львовская,
- Одесская,
- Ровненская,
- Сумская,
- Тернопольская,
- Харьковская,
- Черновицкая области, а также Киев.
В частности, в восьми регионах и Киеве загруженность коек в больницах первой волны пациентами с коронавирусом превышает норматив в 50%. Больше всего загруженных коек в Винницкой (88,3%), Волынской (80,1%) и Ивано-Франковской (75,5%) областях.
Нажмите, чтобы увеличить:
- На 19 августа за прошедшие сутки в Украине госпитализировали рекордное число заболевших - 463 пациента.
Читайте также: Хроника коронавируса в Украине и в мире - LIVE
Комментарии