"С независимостью не шутят". Порошенко рассказал, как Украина выстояла в войне с Россией

Пятый президент признался, какой момент стал самым сложным за всю его каденцию - в спецпроекте для LIGA.net

Самым сложным и рискованным для независимости Украины был первый год войны с Россией: период лета 2014 – зимы 2015 года. Без добровольцев и волонтеров Украина не справилась бы. Об этом сказал пятый президент Петр Порошенко в комментарии для спецпроекта LIGA.net "Путь к свободе. 10 исторических событий, когда Украина отстояла свою независимость".

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Порошенко напомнил, что до этого в течение десятилетий ВСУ целенаправленно уничтожались и разваливались. На момент российской агрессии армия существовала только на бумаге - фактически ее не было.

"И надо было одновременно "с колес" защищаться от наступления России на Востоке, а с другой стороны – развивать новую украинскую армию. Без добровольцев, которые просто с Майдана шли на фронт; без волонтеров, без мощного движения, объединившего всю Украину, ничего бы не было", - говорит он.

Пиковой точкой этого периода было время между сбитым МН17 и прямым российским вторжением в августе-2014, - отметил Порошенко.

Только общими усилиями власти, армии, дипломатов, патриотов Украине удалось не допустить создания "Новороссии" и освободить 2/3 Донбасса, считает пятый президент. А минские соглашения дали главное – время для системного развития армии. "Время для того, чтобы сосредоточиться на преодолении кризиса, вызванного войной и перекрытием доступа украинских товаров на российский рынок", - сказал он.

Украина, говорит Порошенко, выстояла и на фронте, и в экономике, и на международной арене. И вместе с союзниками мы перешли к стратегии всеобъемлющего санкционного давления на агрессора. Для Путина, - несмотря на то, что Россия имеет гораздо больший ресурс для ведения войны, - стало очевидно: цена дальнейшей активной фазы агрессии для России будет слишком высокой.

Украина сохранила независимость только благодаря украинцам, уверен Порошенко.

"К сожалению, сегодня угрозы и риски для независимости Украины вновь усиливаются, - считает пятый президент. - Прежде всего, это активизация "пятой колонны" Кремля, которая при молчаливой поддержке слабой и некомпетентной власти стремится к реваншу. Но мы этого не допустим. Мы никому не дадим сдать украинскую землю. Потому что с независимостью не шутят".

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Валерия Кондратова

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