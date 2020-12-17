Путину задали вопрос о "республике Донбасс": пообещал усилить поддержку боевиков

Россия будет лишь наращивать поддержку своих оккупационных администраций на захваченной территории Донбасса. Это, отвечая на вопрос сотрудницы росСМИ об урегулировании конфликта в "республике Донбасс", пообещал на пресс-конференции российский президент Владимир Путин.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

"Россия как поддерживала Донбасс, так и будет поддерживать. Даже будем наращивать нашу поддержку. <...> Не только по гуманитарной линии, но и по линии прямого сотрудничества будем делать это и дальше", – заявил он.

Говоря о перспективах прекращения войны России против Украины, российский лидер посетовал, что "практически все руководители Украины" приходят к власти на мирных лозунгах, но "потом начинают немножко колебаться и постоянно оглядываться на крайние националистические силы".

"И процесс замирает. Так происходит и сейчас", – сказал Путин.

Читайте также: Зеленский поставил задачи МИД: Мир на условиях Украины, привлечь к ответственности РФ

По его словам, руководство Украины "постоянно заявляет, что не собирается выполнять минские соглашения" – и хочет пересмотреть их текст. По мнению Путина, эти соглашения "подтверждены резолюцией Совбеза ООН и приобрели силу международного закона". "В одностороннем порядке ничего пересмотреть не удастся", – заявил он.

Президент страны-агрессора подытожил тем, что урегулирование "неизбежно, вопрос только, когда", и это "в значительной степени зависит от украинских властей".

Необъявленная война РФ против Украины продолжается седьмой год: оккупирован Крым и часть Донбасса. Россия отрицает свое участие, утверждая, что на востоке ее прокси/коллаборационисты сами воюют с Украиной, что это "гражданская война".

Почти 45% украинцев считают, что диалог с Путиным нужен для прекращения войны. Примерно столько же (44%) уверены, что цель РФ – получение контроля над всей Украиной (опрос центра Разумкова).

16 января 2017-го Украина подала в Суд ООН иск против РФ: добивается признания того, что та в рамках гибридной войны нарушила две конвенции – по борьбе с финансированием терроризма (касается Донбасса) и ликвидации расовой дискриминациии (Крым). В ноябре 2019-го суд признал свою юрисдикцию в деле – и перешел к рассмотрению его по существу.

Читайте также: Литвиненко: Путин уйдет из Кремля – рано или поздно. Украина должна готовить план действий

Евгений Пилипенко

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.