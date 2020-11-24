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Донбасс. Почти половина украинцев считают, что для окончания войны нужен диалог с Путиным

24.11.2020, 13:33
Донбасс. Почти половина украинцев считают, что для окончания войны нужен диалог с Путиным - Фото
Владимир Путин (Фото - пресс-служба президента России)

Почти половина опрошенных жителей Украины (44,8%) считают, что диалог с президентом России Владимиром Путиным необходим для прекращения войны на востоке Украины. При этом, примерно столько же (43,9%) уверены, что целью РФ является получение контроля над всей Украиной. Об этом свидетельствуют результаты опроса Центра Разумкова.

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Против диалога с Путина выступает каждый пятый украинец (20,2%) и примерно столько же занимает нейтральную позицию (19,4%).

Кроме цели РФ получить контроль над всей территорией Украины, в опросе рассматривался также вариант получения контроля над Донбассом – его поддержали 13,6% опрошенных.

По поводу того, чем именно является конфликт на Донбассе, большинство респондентов (64,6%) ответили, что это война с Россией, и только 16,3% опрошенных заявили, что это внутренний конфликт самой Украины. 

Большая часть украинцев (65,9%) уверена, что переговоры в Минске ведутся с Россией, а также с Германией (35,3%), ОБСЕ (31,4%) и Францией (30,4%). Каждый пятый респондент ответил, что переговоры проводятся с террористическими организациями ЛНР и ДНР.

Исследование проводилось социологической службой Центра Разумкова в период 16-22 октября по всей Украине, кроме временно оккупированных территорий. Был опрошен 2021 респондент старше 18 лет. Статистическая погрешность – 2,3%.

  • На 9 апреля 2020 года 76% жителей временно оккупированного Донбасса считают Россию стороной конфликта – данные совместного опроса фонда Деминициатив и Центра политической социологии.
  • По данным августовского совместного опроса Центра Разумкова и фонда Демициниатив, 60,3% украинцев считают, что войну на Донбассе развязала Россия.

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Дарья Мостовая
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