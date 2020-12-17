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Зеленский поставил задачи МИД: Мир на условиях Украины, привлечь к ответственности РФ

17.12.2020, 12:41
Зеленский поставил задачи МИД: Мир на условиях Украины, привлечь к ответственности РФ - Фото
Владимир Зеленский (Фото: пресс-служба президента)

Украина должна добиться мира на своих условиях и привлечь государство-агрессора Россию к юридической ответственности. Об этом на встрече с работниками Министерства иностранных дел заявил президент Владимир Зеленский.

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Президент заявил, что Украина находится в состоянии гибридной войны с РФ, и основной внешнеполитический приоритет – установление мира, восстановление суверенитета и территориальной целостности в пределах международно признанных границ.

"Конечная задача – закончить войну, обеспечить мир на наших условиях, на условиях независимой Украины. На повестке дня остается вопрос продолжения санкций. Принципиально важна дальнейшая работа над привлечением РФ к юридической ответственности за нарушения международного права", – заявил он.

Зеленский также добавил, что дипломаты должны работать так, чтобы Украина всегда была на повестке дня партнеров и оставалась для них приоритетом.

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Марк Сировой
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