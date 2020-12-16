О стратегии отношений с Россией очень нужно говорить, но общество пока не готово – Кулеба

Без обсуждения о стратегии отношений с Россией не будет ни безопасности, ни процветания, однако украинское общество и политикум не готовы к спокойному разговору об РФ. Об этом на конференции Дипломатия-2021 заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

Присоединяйтесь к Instagram LIGA.net – здесь только то, о чем вы не можете не знать

По его словам, в украинском обществе сейчас "слишком много эмоций", чтобы говорить о России и, поэтому любой, кто будет говорить об этом, будет маркирован "как предатель или как фанатик".

"Мы никогда не убежим от своей географии", – резюмировал Кулеба.

Он считает, что к этой теме необходимо подбираться очень осторожно и в ближайшее время имеют смысл только экспертные обсуждения по этому поводу.

Читайте также: Агрессия России и коррупция – два препятствия Украины на пути в НАТО – представитель США

Станислав Стороженко

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.