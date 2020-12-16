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О стратегии отношений с Россией очень нужно говорить, но общество пока не готово – Кулеба

16.12.2020, 12:37
О стратегии отношений с Россией очень нужно говорить, но общество пока не готово – Кулеба - Фото
Дмитрий Кулеба (Фото: пресс-служба Кабмина)

Без обсуждения о стратегии отношений с Россией не будет ни безопасности, ни процветания, однако украинское общество и политикум не готовы к спокойному разговору об РФ. Об этом на конференции Дипломатия-2021 заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба

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По его словам, в украинском обществе сейчас "слишком много эмоций", чтобы говорить о России и, поэтому любой, кто будет говорить об этом, будет маркирован "как предатель или как фанатик".

"Мы никогда не убежим от своей географии", – резюмировал Кулеба. 

Он считает, что к этой теме необходимо подбираться очень осторожно и в ближайшее время имеют смысл только экспертные обсуждения по этому поводу.

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Станислав Стороженко
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отношения с Россией Россия

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