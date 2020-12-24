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Кулеба назвал краткосрочную цель Украины в отношениях с Россией: мирное сосуществование

24.12.2020, 11:44
Кулеба назвал краткосрочную цель Украины в отношениях с Россией: мирное сосуществование - Фото
Дмитрий Кулеба (Фото: Marcin Obara/EPA)

Краткосрочная цель для Украины в отношениях с Россией – выход на принцип мирного сосуществования. Об этом сегодня, 24 декабря, заявил на брифинге министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

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По словам Кулебы, без стратегии отношений с Россией Украина не может гарантировать безопасность и четко строить перспективы развития экономики, например в том, что касается транзита через Россию или возможных ограничений доступа на рынок РФ.

"Нам нужно научиться жить с той Россией, которая у нас под боком. Для этого нужно трезво на нее посмотреть", – заявил Кулеба.

Краткосрочная цель для Украины – выход на принцип мирного сосуществования с Россией, который будет означать прекращение войны, возвращение мира и территориальной целостности Украины, считает глава МИД. Но стратегические цели России при этом останутся неизменными, а они –деструктивные в отношении Украины, подчеркнул Кулеба.

По словам Кулебы, в долгосрочной перспективе, когда Россия примет факт независимости Украины и ее существования как части западного мира, члена НАТО и Евросоюза, можно перейти к принципу сосуществования – терпеть друг друга, а потом смотреть, как двигаться дальше.

"Мы не можем убежать от географии. Украине нужен спокойный, предметный разговор о стратегии в отношении России", – уверен министр.

  • 12 декабря из-за обстрела со стороны гибридной армии РФ были ранены двое украинских военнослужащих.
  • 16 декабря представитель Луганска в ТКГ Гармаш заявил, что Россия блокирует обмен требованием процессуальной очистки ранее освобожденных боевиков.
  • 17 декабря оккупанты захватили украинского военного в районе проведения операции объединенных сил на Донбассе.
  • Вчера, 23 декабря, из плена боевиков гибридной армии РФ на Донбассе вернулся военнослужащий Александр Пупко.

Денис Юдин
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Россия дмитрий кулеба принцип мирного сосуществования

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