Кулеба назвал краткосрочную цель Украины в отношениях с Россией: мирное сосуществование
Краткосрочная цель для Украины в отношениях с Россией – выход на принцип мирного сосуществования. Об этом сегодня, 24 декабря, заявил на брифинге министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.
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По словам Кулебы, без стратегии отношений с Россией Украина не может гарантировать безопасность и четко строить перспективы развития экономики, например в том, что касается транзита через Россию или возможных ограничений доступа на рынок РФ.
"Нам нужно научиться жить с той Россией, которая у нас под боком. Для этого нужно трезво на нее посмотреть", – заявил Кулеба.
Краткосрочная цель для Украины – выход на принцип мирного сосуществования с Россией, который будет означать прекращение войны, возвращение мира и территориальной целостности Украины, считает глава МИД. Но стратегические цели России при этом останутся неизменными, а они –деструктивные в отношении Украины, подчеркнул Кулеба.
По словам Кулебы, в долгосрочной перспективе, когда Россия примет факт независимости Украины и ее существования как части западного мира, члена НАТО и Евросоюза, можно перейти к принципу сосуществования – терпеть друг друга, а потом смотреть, как двигаться дальше.
"Мы не можем убежать от географии. Украине нужен спокойный, предметный разговор о стратегии в отношении России", – уверен министр.
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