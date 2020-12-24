Кулеба назвал краткосрочную цель Украины в отношениях с Россией: мирное сосуществование

Краткосрочная цель для Украины в отношениях с Россией – выход на принцип мирного сосуществования. Об этом сегодня, 24 декабря, заявил на брифинге министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

По словам Кулебы, без стратегии отношений с Россией Украина не может гарантировать безопасность и четко строить перспективы развития экономики, например в том, что касается транзита через Россию или возможных ограничений доступа на рынок РФ.

"Нам нужно научиться жить с той Россией, которая у нас под боком. Для этого нужно трезво на нее посмотреть", – заявил Кулеба.

Краткосрочная цель для Украины – выход на принцип мирного сосуществования с Россией, который будет означать прекращение войны, возвращение мира и территориальной целостности Украины, считает глава МИД. Но стратегические цели России при этом останутся неизменными, а они –деструктивные в отношении Украины, подчеркнул Кулеба.

По словам Кулебы, в долгосрочной перспективе, когда Россия примет факт независимости Украины и ее существования как части западного мира, члена НАТО и Евросоюза, можно перейти к принципу сосуществования – терпеть друг друга, а потом смотреть, как двигаться дальше.

"Мы не можем убежать от географии. Украине нужен спокойный, предметный разговор о стратегии в отношении России", – уверен министр.

12 декабря из-за обстрела со стороны гибридной армии РФ были ранены двое украинских военнослужащих.

16 декабря представитель Луганска в ТКГ Гармаш заявил, что Россия блокирует обмен требованием процессуальной очистки ранее освобожденных боевиков.

17 декабря оккупанты захватили украинского военного в районе проведения операции объединенных сил на Донбассе.

Вчера, 23 декабря, из плена боевиков гибридной армии РФ на Донбассе вернулся военнослужащий Александр Пупко.

Денис Юдин

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.