На Донбассе оккупанты взяли в плен украинского военного – штаб ООС

В штабе объединенных сил сообщили, что 17 декабря в районе проведения операции на Донбассе оккупанты захватили украинского военного.

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В штабе ООС рассказали, что отсутствие военного обнаружили 17 декабря во время проверки наличия личного состава одного из подразделений, которое выполняет задания в районе проведения операции. Поиски бойца результата не дали.

Сейчас установлено, что военнослужащий задержан боевиками, сообщили в штабе. "Представители российско-оккупационных войск пытаются цинично использовать данный факт для дискредитации Вооруженных Сил Украины. Обстоятельства происшествия выясняются", – говорится в сообщении.

Сегодня боевики гибридной армии РФ на Донбассе совершили обстрел у Горловки: ранены двое украинских военных.

Вадим Ребрина

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