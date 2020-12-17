Военный ВСУ, тело которого Украине передали боевики, был задушен – СМИ

Военнослужащий механизированной бригады ВСУ, тело которого передали сегодня Украине подконтрольные России боевики, был задушен. Об этом сообщает Цензор.нет со ссылкой на результаты судебно-медицинской экспертизы, которые оказались в распоряжении издания.

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В качестве основной причины смерти в опубликованном документе указана (предварительно) асфиксия, категория смерти – насильственная.

В документе также указано, что на теле военнослужащего обнаружены многочисленные синяки и ссадины.

Сегодня на Донбассе подконтрольные России боевики передали украинской стороне тело погибшего военнослужащего ВСУ, который при невыясненных пока обстоятельствах попал на временно неподконтрольную Украине территорию.

Как пишет Цензор, изначально украинская делегация в трехсторонней контактной группе сообщила в Facebook, что военнослужащий "14 декабря текущего года, находясь в состоянии опьянения, совершил самовольный переход на сторону противника (без оружия), и умер от алкогольной или наркотической интоксикации". Позже эту информацию убрали из сообщения.

Вадим Ребрина

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