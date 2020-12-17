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Боевики передали Украине тело военного ВСУ, который оказался на оккупированной территории

17.12.2020, 17:45
Боевики передали Украине тело военного ВСУ, который оказался на оккупированной территории - Фото
Фото: facebook.com/UkrdelegationTCG

На Донбассе подконтрольные России боевики передали украинской стороне тело погибшего военнослужащего ВСУ, который при невыясненных пока обстоятельствах попал на временно неподконтрольную Украине территорию. Об этом сообщает украинская делегация в трехсторонней контактной группе.

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Там поблагодарили международных посредников и группу "Эвакуация 200" за помощь в возвращении тела военного. Причины его смерти установит следствие.

Вчера на заседании ТКГ представители России в качестве условия следующего обмена потребовали "процессуальной очистки" девятерых освобожденных в ходе предыдущего обмена боевиков, что без их желания и присутствия сделать невозможно. 

Вадим Ребрина
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ВСУ Донбасс ткг

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