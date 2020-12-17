Боевики передали Украине тело военного ВСУ, который оказался на оккупированной территории

На Донбассе подконтрольные России боевики передали украинской стороне тело погибшего военнослужащего ВСУ, который при невыясненных пока обстоятельствах попал на временно неподконтрольную Украине территорию. Об этом сообщает украинская делегация в трехсторонней контактной группе.

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Там поблагодарили международных посредников и группу "Эвакуация 200" за помощь в возвращении тела военного. Причины его смерти установит следствие.

Вчера на заседании ТКГ представители России в качестве условия следующего обмена потребовали "процессуальной очистки" девятерых освобожденных в ходе предыдущего обмена боевиков, что без их желания и присутствия сделать невозможно.

Вадим Ребрина

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