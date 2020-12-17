Боевики передали Украине тело военного ВСУ, который оказался на оккупированной территории
17.12.2020, 17:45
Фото: facebook.com/UkrdelegationTCG
На Донбассе подконтрольные России боевики передали украинской стороне тело погибшего военнослужащего ВСУ, который при невыясненных пока обстоятельствах попал на временно неподконтрольную Украине территорию. Об этом сообщает украинская делегация в трехсторонней контактной группе.
Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное
Там поблагодарили международных посредников и группу "Эвакуация 200" за помощь в возвращении тела военного. Причины его смерти установит следствие.
Вчера на заседании ТКГ представители России в качестве условия следующего обмена потребовали "процессуальной очистки" девятерых освобожденных в ходе предыдущего обмена боевиков, что без их желания и присутствия сделать невозможно.
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
ВакансииБольше вакансий
Методолог 1С
Киев • Sport Life
Операційний менеджер
Киев • Медіа холдинг Ligamedia
Консультант 1СРазместить вакансию
Киев • Sport Life
Последние новости
Комментарии