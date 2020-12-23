Донбасс. Украинского военного вернули из плена боевиков
23.12.2020, 14:26
Возвращение пленного военного на Донбассе (Фото: пресс-служба украинской делегации в ТКГ)
Сегодня из плена боевиков гибридной армии РФ на Донбассе вернули украинского военного Александра Пупко. Об этом сообщает в Telegram пресс-служба украинской делегации в минской Трехсторонней контактной группе.
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Обстоятельства, как сержант Пупко попал на временно оккупированную территорию, устанавливаются, заявили в ТКГ.
Также отмечается, что вернуть военного удалось через работу гуманитарной подгруппы ТКГ.
- 17 декабря оккупанты захватили украинского военного в районе проведения операции объединенных сил на Донбассе.
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