Война на Донбассе. Ранены двое военнослужащих

Сегодня, 12 декабря, на Донбассе двое военных получили легкие ранения. Об этом сообщает пресс-служба украинской делегации в Трехсторонней контактной группе.

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Состояние раненных удовлетворительное, им оказана медицинская помощь. Военные остались в районе обороны, по предварительным данным эвакуация не потребуется.

Украинская сторона письменно уведомила о происшествии Специальную мониторинговую миссию ОБСЕ, СЦКК проводит верификацию произошедшего.

19 ноября 2020 года в районе Авдеевки в результате обстрела со стороны боевиков был ранен военнослужащий.

4 декабря в районе Луганского снайпер гибридной армии РФ ранил украинского военного.

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Денис Юдин

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