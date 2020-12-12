Война на Донбассе. Ранены двое военнослужащих
12.12.2020, 10:06
Иллюстративное фото: пресс-служба президента
Сегодня, 12 декабря, на Донбассе двое военных получили легкие ранения. Об этом сообщает пресс-служба украинской делегации в Трехсторонней контактной группе.
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Состояние раненных удовлетворительное, им оказана медицинская помощь. Военные остались в районе обороны, по предварительным данным эвакуация не потребуется.
Украинская сторона письменно уведомила о происшествии Специальную мониторинговую миссию ОБСЕ, СЦКК проводит верификацию произошедшего.
- 19 ноября 2020 года в районе Авдеевки в результате обстрела со стороны боевиков был ранен военнослужащий.
- 4 декабря в районе Луганского снайпер гибридной армии РФ ранил украинского военного.
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