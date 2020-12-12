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Война на Донбассе. Ранены двое военнослужащих

12.12.2020, 10:06
Война на Донбассе. Ранены двое военнослужащих - Фото
Иллюстративное фото: пресс-служба президента

Сегодня, 12 декабря, на Донбассе двое военных получили легкие ранения. Об этом сообщает пресс-служба украинской делегации в Трехсторонней контактной группе.

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Состояние раненных удовлетворительное, им оказана медицинская помощь. Военные остались в районе обороны, по предварительным данным эвакуация не потребуется.

Украинская сторона письменно уведомила о происшествии Специальную мониторинговую миссию ОБСЕ, СЦКК проводит верификацию произошедшего.

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Денис Юдин
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