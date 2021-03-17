Социология | Украинцы ответили, что первым делом нужно сделать после освобождения Крыма и ОРДЛО – опрос
После освобождения Крыма и части Донбасса в первую очередь нужно привлечь к ответственности тех, кто совершил тяжкие преступления во время гибридной войны России против Украины: так считают более трети украинцев со свободной территории. Результаты исследования на тему "что надо сделать сразу после деоккупации" показал Киевский международный институт социологии.
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Разрешалось выбирать не более трех вариантов ответов.
37,2% украинцев ответили, что нужно привлекать к ответственности самых "тяжких" преступников.
Немного меньше (34,2%) набрал пункт о том, что государство должно заняться восстановлением инфраструктуры и жилья в этих регионах.
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Далее идут такие пункты:
28% – восстановление работы органов госвласти;
26% – проведение выборов в органы местного самоуправления;
19,6% – привлечение к ответственности коллаборационистов;
18,7% – возвращение переселенцев на освобожденные территории;
10,8% – создание особенных экономических условий на освобожденных территориях;
9,4% – восстановление работы банков и бизнеса.
7,3% опрошенных выбрали ответ "другое", 6,5% ответили "сложно сказать", а 0,6% отказались отвечать вообще.
Опрос проведен с 24 ноября по 17 декабря 2020 года методом телефонных интервью с использованием компьютера по случайной выборки номеров мобильных телефонов. Опрошено 2000 человек от 18 лет и старше по всей Украине, кроме временно оккупированных территорий. Погрешность от 1,5% до 2,4%.
Опрос заказал проект ПРООН "Права человека для Украины" при финансовой поддержке МИД Дании.
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