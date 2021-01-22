Кравчук дал интервью "крымскому каналу" оккупантов и сказал, что хочет посетить полуостров

Глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе в Минске Леонид Кравчук дал интервью каналу российских оккупантов Крым 24, в котором заявил, что хотел бы посетить полуостров. Об этом сообщает российское агентство пропагандистское агентство РИА.

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"Вы знаете, я бы хотел (посетить Крым – ред.). Но я сейчас езжу очень мало далеко. С учётом ситуации, которая сейчас в Крыму, я не думаю, что эта поездка принесёт мне большое удовлетворение. Я не думаю, что эта поездка могла бы быть позитивно оценена и российской стороной", – сказал Кравчук.

Сообщается, что интервью было посвящено "воспоминаниям о первом общекрымском референдуме 1991 года".

Как заявил "генеральный продюсер" телерадиокомпании российских оккупантов Олег Крючков, Кравчук – первый украинский политик с момента захвата полуострова, который дал интервью крымским пропагандистам РФ.

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Станислав Стороженко

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