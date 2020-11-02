Кравчук: Если не ставить Россию в невыгодное положение, то это даст результаты по Донбассу
У президента России Владимира Путина есть желание "посмотреть", как сдвинуть ситуацию по войне на Донбассе с мертвой точки, считает Кравчук
Если бы Украина и Россия нашли совместные пути урегулирования, которые не поставили бы РФ в невыгодное положение в политико-международном плане то, это дало бы "конкретные результаты". Об этом заявил глава делегации Украины в Трехсторонний контактной группе Леонид Кравчук, сообщает Интерфакс-Украина.
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"Если бы мы нашли совместно какие-то пути, которые не поставили, как они считают, Россию в невыгодное положение, в политическо-международном плане, я думаю, что это дало бы конкретные результаты", – отметил Кравчук.
По его мнению, Россия устала войны на Донбассе.
"Я готов на компромиссы, на разговоры. Но компромиссы - это же взаимные, а не просто односторонние компромиссы, или одностороннее движение", – подрезюмировал глава украинской делегации.
Также он добавил, что у президента России Владимира Путина есть желание "посмотреть, как, не уступая амбициями" сдвинуть ситуацию по конфликту на Донбассе с мертвой точки.
- 5 октября 2020 года Кравчук анонсировал создание "совета людей" с Донбасса.
- 21 октября он заявил, что вопрос реинтеграции Донбасса комплексныйи включает в себя четыре этапа.
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