Война на Донбассе. Кравчук заявил, что от России поступило предложение найти новые подходы

По его словам, Россия предложила утвердить пошаговую карту по ситуации на дальнейшее время, украинская сторона разработает свой план действий

На переговорах по видеоконференции о ситуации на Донбассе Россия выдвинула новое предложение – найти новые подходы, принять и рассмотреть решение о новой системе – разработать пошаговую карту на ближайшие годы. Об этом в эфире телеканала Украина 24 заявил глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук.

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"В среду мы проводили видео конференцию. Возник уже совсем другой вопрос у наших оппонентов, у России в частности – нужно найти новые подходы и, как они сказали, принять и рассмотреть решение о новой системе или, как они сказали, новые шаги, новую пошаговую карту – как менять ситуацию в течение многих лет вперед", – сказал Кравчук.

Он заявил, что украинская сторона пока не готова "рассматривать это завтра" и что она подготовит свое видение, план действий с последующими шагами и решениями, которые необходимы, чтобы достичь мира на Донбассе.

"На следующем заседании, которое состоится, возможно, 11 ноября, мы уже рассмотрим этот пошаговый план действий, как будем действовать во всех сферах жизни на Донбассе. Возможно, это главное для нас", – отметил глава украинской делегации.

5 октября 2020 года Кравчук анонсировал создание "совета людей" с Донбасса.

21 октября он заявил, что вопрос реинтеграции Донбасса комплексный и включает в себя четыре этапа.

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Дарья Мостовая

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