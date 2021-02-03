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Что делать с переселенными в Крым россиянами после деоккупации. Резников озвучил варианты

03.02.2021, 10:09
Что делать с переселенными в Крым россиянами после деоккупации. Резников озвучил варианты - Фото
Алексей Резников (фото - пресс-служба КГГА)

Стратегия деоккупации захваченного Россией украинского Крыма предусматривает несколько вариантов, что делать с сотнями тысяч россиян, которых переселили туда, чтобы поменять этносостав на полуострове. Об этом, объясняя положения законопроекта о переходном периоде для Крыма и Донбасса, сообщил Левому берегу министр реинтеграции Алексей Резников.

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Он уточнил, что власть "точно не собирается" нарушать чьи-либо гуманитарные права.

По его словам, у российского населения Крыма будет возможность свободно принять решение.

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"Если захотят легально жить на территории Украины, они могут получить статус иностранных граждан, принять украинское гражданство или жить как лица без гражданства", – отметил он.

СПРАВКА. Россия силой захватила украинский Крым в 2014 году. Рада объявила 20 февраля 2014-го началом временной оккупации полуострова. Ключевые международные организации, в том числе ГА ООН, осудили действия Кремля. ЕС и США ввели против России персональные и секторальные санкции.

Резников говорит, что альтернативой для таких людей будет "вернуться на свою историческую родину": "Мы не собираемся, в отличие от наследников сталинского режима, заниматься депортацией".

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Евгений Пилипенко
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