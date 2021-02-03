Что делать с переселенными в Крым россиянами после деоккупации. Резников озвучил варианты
Стратегия деоккупации захваченного Россией украинского Крыма предусматривает несколько вариантов, что делать с сотнями тысяч россиян, которых переселили туда, чтобы поменять этносостав на полуострове. Об этом, объясняя положения законопроекта о переходном периоде для Крыма и Донбасса, сообщил Левому берегу министр реинтеграции Алексей Резников.
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Он уточнил, что власть "точно не собирается" нарушать чьи-либо гуманитарные права.
По его словам, у российского населения Крыма будет возможность свободно принять решение.
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"Если захотят легально жить на территории Украины, они могут получить статус иностранных граждан, принять украинское гражданство или жить как лица без гражданства", – отметил он.
Резников говорит, что альтернативой для таких людей будет "вернуться на свою историческую родину": "Мы не собираемся, в отличие от наследников сталинского режима, заниматься депортацией".
- В ноябре 2019 года у Зеленского назвали три шага для возвращения Крыма.
- В октябре 2020-го президент заявил, что те, кто "без боя отдал Крым", должны нести ответственность. Глава МВД Аваков ответил ему на это.
- Чуть позже Зеленский заявил, что "Если Россия нападет с Крыма, воевать будут и мужчины, и женщины".
- Глава МИД Кулеба уточнил, что вопросы деоккупации Крыма и Донбасса должны идти отдельными треками.
- В январе 2021-го Зеленский сказал, что "никто не думал о возвращении Крыма до моего прихода к власти".
- Также в январе первый президент Кравчук дал интервью "крымскому каналу" оккупантов и сказал, что хочет посетить полуостров.
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