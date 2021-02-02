За консульство в Крыму. Рада утвердила санкции Зеленского против Никарагуа
02.02.2021, 11:31
Верховная Рада (Фото: пресс-служба Слуги народа/Facebook)
Секторальные санкции против Никарагуа за назначение почетного консула в оккупированном Россией Крыму одобрила сегодня, 2 февраля, Верховная Рада.
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"За" проголосовали 322 нардепа, "против" – 19, "воздержались" – 5.
Против голосовали нардепы из фракции ОПЗЖ.
Указ о введении против Никарагуа секторальных специальных экономических и других ограничительных мер на основании решения СНБО подписал вчера президент Владимир Зеленский.
Санкции введены в ответ на назначение почетным консулом Никарагуа в Крыму пособника оккупантов Олега Белавенцева, осужденного Святошинским районным судом Киева заочно на 13 лет тюрьмы.
- В августе 2020 года МИД отправил ноту протеста в Никарагуа из-за назначения почетного консула в Крыму.
- В октябре 2020 года санкции против Никарагуа поддержал Кабмин.
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