За консульство в Крыму. Рада утвердила санкции Зеленского против Никарагуа

Секторальные санкции против Никарагуа за назначение почетного консула в оккупированном Россией Крыму одобрила сегодня, 2 февраля, Верховная Рада.

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"За" проголосовали 322 нардепа, "против" – 19, "воздержались" – 5.

Против голосовали нардепы из фракции ОПЗЖ.

Указ о введении против Никарагуа секторальных специальных экономических и других ограничительных мер на основании решения СНБО подписал вчера президент Владимир Зеленский.

Санкции введены в ответ на назначение почетным консулом Никарагуа в Крыму пособника оккупантов Олега Белавенцева, осужденного Святошинским районным судом Киева заочно на 13 лет тюрьмы.

В августе 2020 года МИД отправил ноту протеста в Никарагуа из-за назначения почетного консула в Крыму.

В октябре 2020 года санкции против Никарагуа поддержал Кабмин.

Денис Юдин

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