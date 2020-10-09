Кабмин поддержал введение санкций против Никарагуа за назначение консула в Крыму

Теперь санкции против Никарагуа должны рассмотреть президент Зеленский, СНБО и Верховная Рада

Правительство поддержало введение санкций против Никарагуа из-за назначения страной "почетного консула" в оккупированном Россией Крыму. Соответствующее решение было принято на заседании Кабинета министров в пятницу.

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По словам вице-премьера Алексея Резникова, "жесткие секторальные санкции" будут сигналом об официальном послании украинского народа отдельным правительствам государств, таких как Никарагуа.

В дальнейшем ограничения должны рассмотреть в Совете национальной безопасности и обороны, а также в Верховной Раде, после их должен подписать президент Владимир Зеленский.

В июле этого года Никарагуа назначило "почетного консула" во временно оккупированном Крыму, проигнорировав требование Украины не делать этого. Тогда министр иностранных дел Дмитрий Кулеба пригрозил стране "применением санкционных механизмов".

Станислав Стороженко

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