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Кабмин поддержал введение санкций против Никарагуа за назначение консула в Крыму

09.10.2020, 19:26
Кабмин поддержал введение санкций против Никарагуа за назначение консула в Крыму - Фото
Фото: ЕРА

Теперь санкции против Никарагуа должны рассмотреть президент Зеленский, СНБО и Верховная Рада

Правительство поддержало введение санкций против Никарагуа из-за назначения страной "почетного консула" в оккупированном Россией Крыму. Соответствующее решение было принято на заседании Кабинета министров в пятницу.

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По словам вице-премьера Алексея Резникова, "жесткие секторальные санкции" будут сигналом об официальном послании украинского народа отдельным правительствам государств, таких как Никарагуа. 

В дальнейшем ограничения должны рассмотреть в Совете национальной безопасности и обороны, а также в Верховной Раде, после их должен подписать президент Владимир Зеленский

Станислав Стороженко
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