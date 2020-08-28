Украина может применить санкции к Никарагуа из-за Крыма

Если в Манагуа проигнорируют требования, Украина внесет Никарагуа в санкционный список, заявил глава МИД Дмитрий Кулеба

Никарагуа назначило "почетного консула" во временно оккупированном Крыму, проигнорировав требование Украины не делать этого. Министерство иностранных дел направило ноту протеста в Манагуа, сообщил на брифинге его руководитель Дмитрий Кулеба.

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"Нам стало известно, что вопреки предостережениям Украины не прибегать к такому шагу, правительство Никарагуа официально назначило "почетного консула" в АР Крым, которая временно оккупирована РФ", – сказал он.

Кулеба разъяснил, что почетный консул – это особая форма представительства, когда гражданин страны, в которой консульство открывается, начинает представлять интересы страны, открывшей консульство.

Глава МИД подчеркнул, что этим "консулом" стал активный пособник российских оккупантов во время захвата полуострова Олег Белавенцев: в прошлом году Святошинского райсуда Киева заочно дал ему 13 лет тюрьмы за посягательство на территориальную целостность Украины.

Кулеба подчеркнул: Украина рассматривает такие незаконные действия Никарагуа как прямое нарушение своих законов и международного права. Он назвал назначение "откровенно недружественным шагом" в адрес Украины, который "потакает вооруженной агрессии России".

"Мы также рассматриваем этот шаг, как попытку легитимизировать незаконную оккупацию Крымского полуострова. Мы не оставим это без ответа. Я поручил, чтобы мы направили ноту правительству Никарагуа с требованием немедленно отменить это решение", – сказал глава МИД.

Если в Манагуа проигнорируют требования, Украина "начнет применять санкционные механизмы, чтобы наказать Никарагуа за этот шаг", заявил Кулеба.

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Евгений Пилипенко

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