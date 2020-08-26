С 29 августа для украинцев возобновят свободный въезд в Крым
26.08.2020, 17:24
Админграница с Крымом (Фото: пресс-служба ГПСУ)
Работа контрольных пунктов на админгранице с оккупированным Крымом будет восстановлена уже в эту субботу
С 29 августа возобновляют работу пункты въезда на территорию временно оккупированного Крыма. Решение было принято на заседании правительства, сообщает пресс-служба представительства президента в Крыму.
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Ранее Кабмин из-за коронавирусного карантина закрыл въезд-выезд с полуострова на период с 9 по 30 августа. Но постановление отменили и пункты пропуска откроют на день раньше — 29 августа.
- С 9 августа на границе с Крымом временно прекратили работу контрольные пункты въезда.
- 9 августа в представительстве президента в Крыму опубликовали перечень оснований для въезда/выезда из Крыма при закрытых контрольных пунктах.
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