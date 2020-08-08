Коронавирус. На адмигранице с Крымом прекращают работу пункты пропуска

Карантинные ограничения начнут действовать с 9 августа

В Украине будет временно прекращена работа контрольных пунктов въезда на адмигранице с оккупированным Крымом с 9 августа по 30 августа в связи с ухудшением ситуации с коронавирусом. Об этом сообщил министр Кабмина Олег Немчинов.

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По его словам, выезд из Крыма и Севастополя иностранцев и лиц без гражданства осуществляется по согласованию с Министерством по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.

"Пограничники знают, что такое предложение рассматривалось сегодня на Кабмине по возможным ограничениям на адмигранице с Крымом. После вступления в силу этого решения, мы будем видеть четкие требования по пересечению гражданами админграницы, соответственно пограничники их выполнят", - отметил LIGA.net спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко.

Исключения предусмотрены для граждан Украины и членов их семей, если их место жительства зарегистрировано в Крыму или Севастополе, а также их транспортных средств, грузов и другого имущества - на въезд.

Будут пропускать на выезд тех, чье место жительства зарегистрировано за пределами Крыма или Севастополя, если они дали согласие на самоизоляцию с использованием сервиса Действуй дома.

Исключения касаются и людей, цель которых "обеспечение защиты национальных интересов или в связи с выполнением международных обязательств", представителей дипломатических учреждений и гуманитарных миссий, выезжающих из Крыма и Севастополя, а также их транспортных средств и грузов.

31 июля Украину разделили на четыре карантинные зоны.

За минувшие сутки в Украине COVID-19 заболели 1489 человек, это- новый суточный рекорд.

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Арина Толина

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