UA

В представительстве президента назвали основания для въезда в Крым: список

09.08.2020, 11:56
В представительстве президента назвали основания для въезда в Крым: список - Фото
Админграница с Крымом (Фото: пресс-служба ГПСУ)

Кроме того, пересекающие границу должны будут соблюсти режим самоизоляции или получить отрицательный результат ПЦР-теста на коронавирус

С 9 августа админграница с Крымом стала временно закрыта из-за ухудшения ситуации с COVID-19. Представительство Президента Украины в АР Крым опубликовало список оснований, при которых въезд/выезд с территории полуострова все же будет возможен.

Присоединяйтесь к Instagram Liga.net - здесь только то, о чем вы не можете не знать

Основания для въезда/выезда из Крыма в период 9-30 августа

  1. если абитуриент (с одним из родителей / опекунов) подает документы для поступления в учебное заведение;
  2. если есть местная регистрации или другое подтверждение проживания в Крыму;
  3. если есть необходимость воссоединения семьи;
  4. в случае тяжелой болезни, а также если есть необходимости пополнить запасы лекарств и / или получить медицинскую помощь;
  5. в случае смерти или тяжелой болезни близких родственников;
  6. в других случаях, когда есть основание считать, что ситуация требует неотложного въезда/выезда (в том числе при политических преследованиях со стороны оккупационной власти).

Обязательным условием при пересечении админграницы с Крымом будет установка приложения Дій вдома. А досрочно прекратить самоизоляцию можно будет после получения отрицательного ПЦР-теста на COVID-19.

Окончательное решение о пересечении админграницы будет приниматься Государственной пограничной службой по согласованию с Министерством по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.

Читайте также: Поставки воды в Крым возможны только при гуманитарной катастрофе - Шмыгаль

Дарья Мостовая
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Еще по теме
граница Крым правила карантин коронавирус основания

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
Жизнь из пробирки. Откуда берутся дети

Жизнь из пробирки. Откуда берутся дети
 