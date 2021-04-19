UA
UA
Новости
Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Страхование
Личные деньги
Пенсия
Фондовый рынок
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персоны
Компании
Партии
Праздники
Организации
Money
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Предостережение | Церковь обратилась к оккупантам и ожидающим "прихода Путина": Кто сеет ветер, пожнет бурю

19.04.2021, 10:38
Церковь обратилась к оккупантам и ожидающим
Фото: pomisna.info

Православная церковь Украины призвала власти России перестать запугивать украинцев "бряцаньем оружием" на ее границах и на временно оккупированных территориях, и остановить эскалацию агрессии. Духовенство пишет в обращении, что украинцы "не позволят снова набросить на нашу шею имперское ярмо, от которого народ освободился 30 лет назад".

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

В ПЦУ заявили, что намерения Кремля "известны Богу" – и успеха в них не будет. "Оружие, которое вы беззаконно направляете против нас, меч, поднятый вами против Украины – обернется гневом божьим на ваши головы. Ибо сказано: "Все, взявшие меч, мечом погибнут", – пишут в адрес властей РФ.

Руководство церкви призвало президента РФ Владимира Путина и его страну "остановиться, покаяться, загладить свою вину прекращением войны и согласием на справедливый мир, пока еще не пришло на вас окончательное наказание за невинно пролитую кровь".

Читайте также: Кулеба: В отличие от 2014-го Украина и мир готовы, РФ не застанет врасплох

ПЦУ также предостерегли военных РФ, официальных и тайных наемников Кремля: "Не принимайте участия в преступлениях ваших начальников. Обратите внимание на слова Писания: "Что посеет человек, то и пожнет. А кто сеет ветер, тот пожнет бурю. Это также касается и тех, кто в Украине ожидает "прихода Путина". Не становитесь на путь предательства и прислужничества врагу".

Духовенство поблагодарило союзников и страны свободного мира, которые поддерживают Украину: "Как золото испытывается огнем и очищается от грязи, так дружба, преданность принципам мира и демократии – подтверждаются готовностью защищать их".

Читайте также: Украинцы определились с отношением к церквям. ПЦУ – лидирует – опрос

"Мы не боимся! – наш ответ на это очередное агрессивное намерение российских властей. "Душу и тело мы положим за нашу свободу" – не просто слова из гимна Украины. Это убеждение – одна из ключевых черт украинской политической нации, воспитанная со времен княжеской Киевской державы, утвержденная в освободительной борьбе времен казачества и в ХХ веке", – подытожили в ПЦУ.

Евгений Пилипенко
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
агрессия России война религия церковь обращение православие оккупация вторжение христианство сдерживание пцу
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Project Manager (впровадження CRM)
Киев Група компаній ЛІГА
Редактор стрічки новин
Киев Медіа холдинг Ligamedia
Head of PR
Киев Група компаній "ЛІГА"
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 