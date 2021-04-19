Православная церковь Украины призвала власти России перестать запугивать украинцев "бряцаньем оружием" на ее границах и на временно оккупированных территориях, и остановить эскалацию агрессии. Духовенство пишет в обращении, что украинцы "не позволят снова набросить на нашу шею имперское ярмо, от которого народ освободился 30 лет назад".

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В ПЦУ заявили, что намерения Кремля "известны Богу" – и успеха в них не будет. "Оружие, которое вы беззаконно направляете против нас, меч, поднятый вами против Украины – обернется гневом божьим на ваши головы. Ибо сказано: "Все, взявшие меч, мечом погибнут", – пишут в адрес властей РФ.

Руководство церкви призвало президента РФ Владимира Путина и его страну "остановиться, покаяться, загладить свою вину прекращением войны и согласием на справедливый мир, пока еще не пришло на вас окончательное наказание за невинно пролитую кровь".

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ПЦУ также предостерегли военных РФ, официальных и тайных наемников Кремля: "Не принимайте участия в преступлениях ваших начальников. Обратите внимание на слова Писания: "Что посеет человек, то и пожнет. А кто сеет ветер, тот пожнет бурю. Это также касается и тех, кто в Украине ожидает "прихода Путина". Не становитесь на путь предательства и прислужничества врагу".

Духовенство поблагодарило союзников и страны свободного мира, которые поддерживают Украину: "Как золото испытывается огнем и очищается от грязи, так дружба, преданность принципам мира и демократии – подтверждаются готовностью защищать их".

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"Мы не боимся! – наш ответ на это очередное агрессивное намерение российских властей. "Душу и тело мы положим за нашу свободу" – не просто слова из гимна Украины. Это убеждение – одна из ключевых черт украинской политической нации, воспитанная со времен княжеской Киевской державы, утвержденная в освободительной борьбе времен казачества и в ХХ веке", – подытожили в ПЦУ.

Евгений Пилипенко

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