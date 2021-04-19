Кулеба: В отличие от 2014-го Украина и мир готовы – Кремль не сможет застать врасплох

В отличие от 2014 года Украина и мир готовы к российской агрессии, Кремлю не удастся застать всех врасплох. Об этом в комментарии РБК-Украина заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, комментируя ситуацию со стягиванием войск России к границам.

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Кулеба сказал, что два урока 2014-го усвоены хорошо. Первый – от России можно ждать чего угодно. Второй – прогнозируя действия РФ, надо быть готовым заранее, чтобы не дать застать себя врасплох.

По его словам, Украина сразу начала консолидировать международную поддержку – как только Кремль начал стягивать войска. В результате – никто не поверил в пропаганду РФ о якобы готовящемся наступлении Украины.

"В отличие от 2014 года, в 2021 году Украина и мир готовы, и не дадут захватить себя врасплох, что бы там не придумали в Кремле", – сказал Кулеба.

СПРАВКА. В 2014 году Россия незаконно оккупировала Крым, части Донецкой и Луганской областей.

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Марк Сировой

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