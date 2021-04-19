Кулеба: В отличие от 2014-го Украина и мир готовы – Кремль не сможет застать врасплох
В отличие от 2014 года Украина и мир готовы к российской агрессии, Кремлю не удастся застать всех врасплох. Об этом в комментарии РБК-Украина заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, комментируя ситуацию со стягиванием войск России к границам.
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Кулеба сказал, что два урока 2014-го усвоены хорошо. Первый – от России можно ждать чего угодно. Второй – прогнозируя действия РФ, надо быть готовым заранее, чтобы не дать застать себя врасплох.
По его словам, Украина сразу начала консолидировать международную поддержку – как только Кремль начал стягивать войска. В результате – никто не поверил в пропаганду РФ о якобы готовящемся наступлении Украины.
"В отличие от 2014 года, в 2021 году Украина и мир готовы, и не дадут захватить себя врасплох, что бы там не придумали в Кремле", – сказал Кулеба.
- 30 марта 2021 года главнокомандующий ВСУ Хомчак заявил в Раде о стягивании Россией войск к украинским границам. В разведке заявили, что РФ готовит провокацию как повод для нового вторжения.
- Украинские топ-чиновники обсудили обострение на границах с американскими коллегами. А президент Зеленский после беседы с президентом США Байденом заявил: США не оставят Украину наедине с агрессором.
- 13 апреля в штаб-квартире НАТО в Брюсселе по инициативе Украины прошло срочное заседание Украина-НАТО. Кулеба заявил генсеку Альянса Йенсу Столтенбергу - Украине нужны новые санкции против РФ и прямая военная поддержка. НАТО, США, Франция, Германия призвали РФ прекратить наращивание мощи у границ Украины.
- Командующий войсками США в Еропе генерал Уолтерс говорит, что Украина и союзники находятся в своих лучших позициях на случай вторжения РФ. Вероятность самой интервенции он оценивает от низкой до средней.
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