Украина не совершала шагов, провоцирующих Россию на эскалацию – представитель США в ОБСЕ

США не видят ни одного шага Украины, который мог бы спровоцировать концентрацию российских войск на ее границе, и призывают Россию объяснить свои действия. Об этом заявила представитель США в ОБСЕ Кортни Остриан, сообщает пресс-служба американской миссии.

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По словам Остриан, Россия несколько месяцев ложно утверждает, что якобы Украина готовит крупномасштабную военную операцию. "Такой эскалации со стороны Украины не было", – уверена она.

Также она отметила, что связь между концентрацией войск и российскими учениями, запланированными на август, кажется маловероятной.

По словам Остриан, существенная военная активность у границ соседней страны без уведомлений дестабилизирует ситуацию, особенно с учетом контекста истории, и вызывает вопросы о намерениях.

"Насколько нам известно, Украина не предпринимала никаких шагов, которые можно было бы рассматривать как провоцирующие такую реакцию (концентрацию войск России – ред.)", – подчеркнула Остриан.

"Мы вновь призываем Россию объяснить масштаб, состав и цели этой активности", – говорится в заявлении.

Денис Юдин

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