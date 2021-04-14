Украина не совершала шагов, провоцирующих Россию на эскалацию – представитель США в ОБСЕ
США не видят ни одного шага Украины, который мог бы спровоцировать концентрацию российских войск на ее границе, и призывают Россию объяснить свои действия. Об этом заявила представитель США в ОБСЕ Кортни Остриан, сообщает пресс-служба американской миссии.
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По словам Остриан, Россия несколько месяцев ложно утверждает, что якобы Украина готовит крупномасштабную военную операцию. "Такой эскалации со стороны Украины не было", – уверена она.
Также она отметила, что связь между концентрацией войск и российскими учениями, запланированными на август, кажется маловероятной.
По словам Остриан, существенная военная активность у границ соседней страны без уведомлений дестабилизирует ситуацию, особенно с учетом контекста истории, и вызывает вопросы о намерениях.
"Насколько нам известно, Украина не предпринимала никаких шагов, которые можно было бы рассматривать как провоцирующие такую реакцию (концентрацию войск России – ред.)", – подчеркнула Остриан.
"Мы вновь призываем Россию объяснить масштаб, состав и цели этой активности", – говорится в заявлении.
- В марте 2021-го РФ начала демонстративно стягивать войска к Украине и разбивать лагеря недалеко от границы. Украина не исключает наступления. США заявили, что "не допустят агрессии России", а если РФ пойдет на это, "она заплатит". Пропаганда РФ говорит, что Украина "готовит силовую операцию на Донбассе", в Украине это называют враньем и поводом для вторжения.
- Замглавы МИД Польши Яблоньский заявил вчера, что "создается впечатление, что Россия может готовиться к наступлению".
- Сегодня, 14 апреля, министр обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр заявила, что Россия провоцирует реакцию и поблагодарила Украину за осторожность.
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